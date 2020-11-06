【疫市營商】單月業績超過 11 億元！3 大旅遊初創疫情受惠

新冠肺炎疫情下，國際旅遊完全停頓，旅遊業步入寒冬，多間航空公司裁員，但有 3 間旅遊初創企業（Startup）在疫情下獲得注資、營業額更逆市大升，有預訂平台在疫情期間收入增加逾港幣 11.9 億元！

(1) 免觸控自動過關設備

墨爾本初創企業 Elenium，首款產品 Voyager 瞄準機場自動化通關流程，透過生物辨識機制（如：臉部辨識）協助旅客辦理報到手續。完成報到的遊客可以直接託運行李，機器會以鏡頭及帶有特殊演算法的感測器來辨識行李，省去以往貼行李條的流程。過關時，旅客不必再出示登機證，只要在關口再次進行身份辨識，就可以乘搭飛機。

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今年初，新冠肺炎疫情爆發，Elenium 的技術剛好解決市場需求，於是公司在 4 月推出 Elenium Vitals，可安裝於自家推出的設備及第三方裝置中，使其變成毋須觸控的生命特徵檢查站，不僅降低病毒散播的風險，還能初步檢查使用者的身體狀況。

(2) 數據分析預測 制定合適機票定價

2013 年成立的初創 Flyr，以機票價格預測服務起家，讓乘客購買起飛前價格變化的保險產品，並於 3 年前開始提供相同模式的 B2B 服務。現時他們更為航空公司推出「銷售營運系統」，讓他們更了解自己的定價策略，從而提高收入。

Flyr 的系統運用各種數據，改善航空公司的定價策略，包括：航班班次、歷史價格、推廣專案內容活動、同業的飛行班次價格等。在新冠肺炎疫情爆發前，航空公司用 Flyr 系統提高 3% 至 5% 營業額；疫情期間，隨著航班班次減少及航班被取消的風險大增，航空公司用 Flyr 系統找出更合乎成本的定價，因而把營業額提高 8% 至 10%。

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(3) 遠離人群旅遊成趨勢

德國慕尼黑新創 Holidu 平台，除了讓用戶比較 Airbnb 及 Booking.com 等平台的假期租屋，還特別針對人流比較少的幽靜地點，瞄準那些希望在假期間遠離人群的顧客。以往，這種旅遊模式或許算是小眾市場，但在新冠肺炎疫情爆發期間，遠離人群的渡假場地反而成為主流。大環境和顧客消費習慣改變，造就 Holidu 崛起。

雖然在歐洲在 3 月封城期間，Holidu 訂房數量大減 98%，但自 5 月開始，訂房數目已回升至新冠肺炎疫情爆發前的水平，夏季業績更大增，僅在 7 月便有 2,700 萬名用戶瀏覽 Holidu 平台，較去年增加 2.6 倍，單月訂房收入更超過 1.3 億歐元。

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Photo：Elenium、Flyr、Holidu、pexels