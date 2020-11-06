  • 26°C
香港時間 : 20201106日 (五) 16:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港製造】近百元 1 樽辣椒醬旋即售罄　港產全素調味料疫市跑出反攻內地

商管策略 12:04 2020/11/06

分享：

產品以創辦人的樣子作為 logo ，倍增親切感。

素食市場愈來愈龐大，就連快餐店亦開始提供素肉漢堡，連帶「副產品」亦有市場。有本地品牌推出全素辣椒醬，不吃蔥蒜的佛教徒亦可食用，定價近港幣 100 元 1 樽，比一般辣椒醬貴幾倍以上，2,000 樽在 1 個月內售罄，證明找對目標客戶，仍可在競爭激烈市場突圍。

品晉食品集團今年 9 月才開業，創辧人鄧卓寧曾任上市集團高級廚師，有逾 40 年下廚經驗。他說：「退休之後身體難免有小毛病，要開始低鹽低鈉，我喜歡吃辣，偏偏坊間辣椒醬又不夠健康，索性自己研究。」

特色小店：純天然辣上癮！ 香港人自創辣椒粉品牌見下頁

品晉食品集團有限公司創辧人鄧卓寧。

全素辣椒醬就此應運而生。鄧卓寧指出，素食分成多個種類，例如吃素外亦吃蛋、奶的蛋素、奶素素食者，對食物成份最嚴格的茹素人士是佛教徒，不吃「五辛」，即代表著不吃蔥、蒜、薤白、韭菜和興渠。為了讓產品適合所有素食者，全素辣椒醬研發時受到頗大限制。鄧卓寧指港人常吃的四川、潮洲辣椒醬都以味道濃重的蔥蒜作為主要輔料，再加入動物成份提味，全素辣椒醬則以黃豆、芝蔴、松仁代替傳統輔料，工序複雜、耗時長，材料亦要擇優，同份量的全素辣椒醬的製作成本比普通辣椒醬高近 5 倍。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

品牌將會陸續推出全素產品。

鄧卓寧又說：「又例如部分辣椒醬是用菜籽油加酒來提味，我們則用上高價的芥花籽油和松仁，松仁是素食界的『鮑參翅肚』，是很昂貴的食材，所以成品的訂價會高一點，一瓶 98 元。想不到市場反應非常好，除了有素食者主動找我們購買外，更有內地公司找我們入貨。首批全素辣椒醬 2,000 樽 1 個月便賣光，我們在正尋找更大型的食物製造廠增加產能。素食者的市場潛力原來很大，品晉未來會繼續研發其他全素調味料，希望藉此推廣廣東美食文化，傳承技藝。」

生物科技忽然發威？台灣廠搶千億元素食植物肉市場見下頁

產品用上高價食材，所以售價亦要有所調整。

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 陳文政

相關文章

貿發局T-box助港商早着先機　把握新市場及生產綫轉移機遇
2020/11/05
貿發局T-box助港商早着先機　把握新市場及生產綫轉移機遇
【疫市營商】米芝蓮甜品進駐將軍澳　開凍肉舖填補市場缺口
2020/11/04
【疫市營商】米芝蓮甜品進駐將軍澳　開凍肉舖填補市場缺口
創業 商業營銷 退休 美食 食品 素食

上一篇文章

【電影救經濟？】《鬼滅之刃》疫情下開畫票房創新高 「聖地巡遊」帶旺日本旅遊經濟

下一篇文章

【疫市營商】動物造型點心・棄早市攻夜茶　中式酒家開源節流吸年青家庭
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

貿發局T-box助港商早着先機　把握新市場及生產綫轉移機遇
貿發局T-box助港商早着先機　把握新市場及生產綫轉移機遇
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣