▲ 產品以創辦人的樣子作為 logo ，倍增親切感。

素食市場愈來愈龐大，就連快餐店亦開始提供素肉漢堡，連帶「副產品」亦有市場。有本地品牌推出全素辣椒醬，不吃蔥蒜的佛教徒亦可食用，定價近港幣 100 元 1 樽，比一般辣椒醬貴幾倍以上，2,000 樽在 1 個月內售罄，證明找對目標客戶，仍可在競爭激烈市場突圍。

品晉食品集團今年 9 月才開業，創辧人鄧卓寧曾任上市集團高級廚師，有逾 40 年下廚經驗。他說：「退休之後身體難免有小毛病，要開始低鹽低鈉，我喜歡吃辣，偏偏坊間辣椒醬又不夠健康，索性自己研究。」

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▲ 品晉食品集團有限公司創辧人鄧卓寧。

全素辣椒醬就此應運而生。鄧卓寧指出，素食分成多個種類，例如吃素外亦吃蛋、奶的蛋素、奶素素食者，對食物成份最嚴格的茹素人士是佛教徒，不吃「五辛」，即代表著不吃蔥、蒜、薤白、韭菜和興渠。為了讓產品適合所有素食者，全素辣椒醬研發時受到頗大限制。鄧卓寧指港人常吃的四川、潮洲辣椒醬都以味道濃重的蔥蒜作為主要輔料，再加入動物成份提味，全素辣椒醬則以黃豆、芝蔴、松仁代替傳統輔料，工序複雜、耗時長，材料亦要擇優，同份量的全素辣椒醬的製作成本比普通辣椒醬高近 5 倍。

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▲ 品牌將會陸續推出全素產品。

鄧卓寧又說：「又例如部分辣椒醬是用菜籽油加酒來提味，我們則用上高價的芥花籽油和松仁，松仁是素食界的『鮑參翅肚』，是很昂貴的食材，所以成品的訂價會高一點，一瓶 98 元。想不到市場反應非常好，除了有素食者主動找我們購買外，更有內地公司找我們入貨。首批全素辣椒醬 2,000 樽 1 個月便賣光，我們在正尋找更大型的食物製造廠增加產能。素食者的市場潛力原來很大，品晉未來會繼續研發其他全素調味料，希望藉此推廣廣東美食文化，傳承技藝。」

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▲ 產品用上高價食材，所以售價亦要有所調整。

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