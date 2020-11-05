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【防山寨之戰】池底撈・渠底撈・下海底撈？海底撈1日申請177商標防山寨版品牌

業界頭條 13:15 2020/11/05

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中國火鍋店「海底撈」擁有高知名度，有商家就利用類似的名字作招徠，最後被「海底撈」控告。為了防止山寨品牌再現，「海底撈」最近開始大量申請商標，當中包括池底撈、渠底撈、海底撿等商標。

避免捲入官司「海底撈」1日申請177個商標

「海底撈」早前控告「河底撈」，指其採用的藝術字樣，「河」字的三點水呈現河流狀、「底」字下面的點呈現魚形狀，而整個招牌上方還有一條跳躍的魚，與他們的商標高度相似，因而控告「河底撈」商標侵權。但長沙市天心區法院審理後認為，兩者商標雖然都有「底撈」二字，但整體字形有所差異，讀音也不一樣，加上「海底撈」公司旗下所有店鋪全是川菜系列的火鍋，而「河底撈」餐廳則是典型的湘菜系列，法院最終認定「河底撈」不構成對原告「海底撈」公司的註冊商標權侵犯。

盜用註冊商標 隨時負上法律責任見下頁

品牌正為「下海底撈」、「深海底撈」等商標註冊

澳門咀香園侵權訴訟案敗訴！需賠 10 萬人民幣予中山咀香園見下頁

為了避免上述情況發生，海底撈近日大量申請商標。據「天眼查」網頁顯示，海底撈在 10 月 28 日，短短 1 日共申請 177 個商標，如「上海底撈」、「黑海撈」、「海底嘮」、「池底撈」、「渠底撈」、「清底撈」、「海底撿」等，把一般人能想到的商標都註冊，據悉上述商標都正在申請中。

多個內地企業搶先註冊山寨商標

近年內地大企業為了防範山寨版公司，紛紛擔先註冊山寨商標。例如電子商務公司阿里巴巴已註冊「阿里媽媽」、「阿里爺爺」、「阿里奶奶」、「阿里哥哥」等商標。此外，中國電話品牌小米也將「藍米」、「黑米」、「紫米」、「橙米」等商標全部註冊，而國有企業五糧液除了註冊「五狠液」，還註冊了「六糧液」、「三糧液」、「七糧液」、「八糧液」的商標。

中國電話品牌小米也將「藍米」、「黑米」、「紫米」、「橙米」等商標全部註冊

一文睇晒企業知識產權須知 醒你中小企保障知識產權4式見下頁

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Photo：Wpcpey、天眼查、Raysonho

撰文 : 廖淑瑩

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