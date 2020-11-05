【遙距營商計劃】等到結業都未批出D-Biz　服務供應商嘆政府好心做壞事

政府為協助受新冠肺炎疫情影響的公司增值渡過困境，推出「遙距營商計劃（D-Biz）」助中小企數碼轉型；詎料計劃雷聲大雨點小，補助不足令申請人浪費大量時間，更讓服務供應商大失預算。

D-Biz 服務供應商參考名單下的創新科技公司「創龍集團」，其董事長鄧文俊（Sky）說：「我們為客戶提供不同服務，製作網店是較熱門的選擇，畢竟新冠肺炎疫情下大家都不出街。但對商戶來說，科技劵（TVP）和 D-Biz 是有衝突的。」

疫情打擊大灣區景氣？港創業者：科創環境仍比香港好【見下頁】

▲ 創龍集團董事長鄧文俊 (Sky) 。

鄧文俊解釋，客戶如想就建立網店申請相關資助，同一項目僅能於科技劵及 D-Biz 兩者之間選擇 1 個，科技券最高可獲項目 75 % 款項，D-Biz 則是 100% ，雖然兩項目批出的金額上限不同，但對中小企來說 D-Biz 顯然更加吸引。他指出，客戶如果僅從紙面資訊去取消科技券申請，再就項目申請 D-Biz ，出現效益問題。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度【見下頁】

鄧文俊說：「之前政府聲稱 D-Biz 10 日便會知結果，最後要 4 至 5 個月才有回音，客戶拿到資助後再委託我們可能已是申請後 6 至 9 個月的事，有些客戶中途就已經挨不住結業了。不轉軚繼續申請科技券亦未必快，畢竟審批部門都是同一班人。獲批款項方面，大家都知道根本拿不到 75% 和 100%。最後申請人決定不繼續計劃，連帶打擊我們的收入。我們也明白政府壓力很大，但有沒有方法增加計劃彈性，讓中小企能夠真正受惠？希望政府可以改善有關計劃吧。 」

▲ 創龍集團擅長於 AR 技術，圖為 AR 明信片。

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】