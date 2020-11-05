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【雙11來了】有生意不做？iPhone 12 突從天貓網易下架之謎

商管策略 13:02 2020/11/05

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臨近「雙11」購物節，中國內地企業紛紛減價刺激銷情。一向受內地人歡迎的 iPhone ，新推出的 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 卻於「雙11」前夕在其天貓旗艦店下架。市場猜測，可能是蘋果（Apple） 不想參與天貓相應的優惠活動，或者不想讓 iPhone 12 系列在現階段減價促銷，特別是蘋果自己的官方銷售管道。

商品下架 補貼活動或成歷史

今年 iPhone 12 在中國的銷售策略跟去年不同，在 10 月 14 日正式發布後，拼多多、天貓、蘇寧、京東等內地各大電子商貿平台，且幾乎是以原價發售，過往的「百億補貼」已不復見。等待電貿平台對 iPhone 新品的大額補貼優惠，已成為中國消費者的習慣。如拼多多在去年推出大額補貼 iPhone 活動，當年新推出的 iPhone XS Max 256 GB 優惠後價格為 8,699 元人民幣，比蘋果官網便宜 2,300 元人民幣。

iPhone 12 新藍色似垃圾筒？先達Lo哥：內地買家不介意更有助銷情 見下頁

新推出的iPhone 12和iPhone 12 Pro卻於「雙11」前夕在其天貓旗艦店下架

深圳華強北火熱改裝 iPhone 12！網民：iPhone 11 改頭換面可用多兩年見下頁

這類補貼不論對電商還是電話銷售都有明顯成效，拼多多去年指， iPhone11 系列銷售量就比 2018 年同期的 iPhone 新機銷量增長 20 倍。可是蘋果最近發布對經銷商的管制政策後，電貿平台持續大額補貼蘋果新產品的現象可能為歷史，而此舉會否影響蘋果在中國的銷售量仍有待觀察。

雙11優惠限制多 電商平台宣布退出

另一中國電商「網易嚴選」早前亦宣布退出今年「雙11」購物節，表示「不做複雜的優惠玩法」，將自行推出優惠方案。中國雙11購物節銷售額雖然年年創新高，但各電商平台繁複的優惠規則，一直惹人詬病。中國消費者協會早前警告，雙11活動商品品質問題多，消費者應提防商家的促銷花招，避開消費陷阱。

搶不到 iPhone 12 毋須愁  一文看清商號送 iPhone 谷銷情活動（附參加連結）見下頁

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

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Photo﹕天貓、Andrew Guan@Flickr

撰文 : 廖淑瑩

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