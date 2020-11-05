【雙11來了】有生意不做？iPhone 12 突從天貓網易下架之謎

臨近「雙11」購物節，中國內地企業紛紛減價刺激銷情。一向受內地人歡迎的 iPhone ，新推出的 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 卻於「雙11」前夕在其天貓旗艦店下架。市場猜測，可能是蘋果（Apple） 不想參與天貓相應的優惠活動，或者不想讓 iPhone 12 系列在現階段減價促銷，特別是蘋果自己的官方銷售管道。

商品下架 補貼活動或成歷史

今年 iPhone 12 在中國的銷售策略跟去年不同，在 10 月 14 日正式發布後，拼多多、天貓、蘇寧、京東等內地各大電子商貿平台，且幾乎是以原價發售，過往的「百億補貼」已不復見。等待電貿平台對 iPhone 新品的大額補貼優惠，已成為中國消費者的習慣。如拼多多在去年推出大額補貼 iPhone 活動，當年新推出的 iPhone XS Max 256 GB 優惠後價格為 8,699 元人民幣，比蘋果官網便宜 2,300 元人民幣。

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▲ 新推出的iPhone 12和iPhone 12 Pro卻於「雙11」前夕在其天貓旗艦店下架

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這類補貼不論對電商還是電話銷售都有明顯成效，拼多多去年指， iPhone11 系列銷售量就比 2018 年同期的 iPhone 新機銷量增長 20 倍。可是蘋果最近發布對經銷商的管制政策後，電貿平台持續大額補貼蘋果新產品的現象可能為歷史，而此舉會否影響蘋果在中國的銷售量仍有待觀察。

雙11優惠限制多 電商平台宣布退出

另一中國電商「網易嚴選」早前亦宣布退出今年「雙11」購物節，表示「不做複雜的優惠玩法」，將自行推出優惠方案。中國雙11購物節銷售額雖然年年創新高，但各電商平台繁複的優惠規則，一直惹人詬病。中國消費者協會早前警告，雙11活動商品品質問題多，消費者應提防商家的促銷花招，避開消費陷阱。

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Photo﹕天貓、Andrew Guan@Flickr