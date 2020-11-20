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屈臣氏WatsMask口罩型格新款! 迷彩雙色口罩於屈臣氏門市上架

業界頭條 14:39 2020/11/20

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屈臣氏迷彩雙色口罩已陸續上架啦!
  
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

 之前推出的屈臣氏粉紫雙色和玫瑰色口罩大獲好評，現在屈臣氏又推出全新的迷彩雙色口罩。事實上，這款口罩曾在部分分店以散裝出現(按此瀏覽詳情)，今次應該是作大規模發售。

迷彩雙色口罩有 2 款，分別為迷彩藍+迷彩綠口罩，以及迷彩粉紅+迷彩紫色，各款有齊 2 色，各有 15 個口罩。一盒迷彩雙色口罩有 30 個口罩，全為獨立包裝，也是最高的 Level 3水平。現在屈臣氏網店已上架待售，售 $119.9。更新:迷彩雙色口罩已陸續在各屈臣氏分店上架，今日不少分店已到貨，有興趣的朋友可以留意。

屈臣氏迷彩粉紅+迷彩紫色口罩已上架(網民圖片)

其他內容】  【附購買連結】賣一蚊一個口罩! 3E>99% 香港製造惠民 Level 3 口罩 超特價售 $50/50個

 

屈臣氏迷彩粉紅+迷彩紫色

屈臣氏迷彩粉紅+迷彩紫色

 口罩購買連結 迷彩藍<<<

 口罩購買連結 迷彩粉紅<<<

其他內容】 【一盒齊三款】同舟聖誕版狗狗口罩 超可愛售$45盒 廠方另會捐出10%收益

屈臣氏迷彩藍+迷彩綠口罩

其他內容】 【一盒齊5 款】Premium 版 Good Mask 聖誕Level 3口罩 獨立包裝售$73/30個起

屈臣氏迷彩藍+迷彩綠口罩

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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