【附購買連結】屈臣氏WatsMask口罩型格新款! 迷彩雙色口罩搶先登場

近來屈臣氏消息多多，繼發售新的粉紫雙色和玫瑰色口罩後，又有新的迷彩雙色口罩登場。



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之前推出的屈臣氏粉紫雙色和玫瑰色口罩大獲好評，現在屈臣氏又推出全新的迷彩雙色口罩。事實上,這款口罩曾在部分分店以散裝出現(按此瀏覽詳情)，今次應該是作大規模發售。

迷彩雙色口罩有 2 款，分別為迷彩藍+迷彩綠口罩，以及迷彩粉紅+迷彩紫色，各款有齊 2 色，各有 15 個口罩。一盒迷彩雙色口罩有 30 個口罩，全為獨立包裝，也是最高的 Level 3水平。現在屈臣氏網店已上架待售，售 $119.9。照玫瑰色口罩上市的經驗，相信迷彩雙色口罩亦很快就會在各屈臣氏分店買到。

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▲ 屈臣氏迷彩粉紅+迷彩紫色

▲ 屈臣氏迷彩粉紅+迷彩紫色

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▲ 屈臣氏迷彩藍+迷彩綠口罩

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▲ 屈臣氏迷彩藍+迷彩綠口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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