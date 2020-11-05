【救市攻略】自動售賣機銷售額大跌　飲品商推「無標籤商品」環保兼增收入

新冠肺炎疫情期間，日本飲品業在自動販賣機及零售店的業務大跌。有飲品商就推出「無標籤商品」救市，即是膠樽上沒有任何標籤和貼紙，環保之餘同時帶動飲品商的收入。

推「無標籤商品」救市 帶動廠商收入

雖然飲品在自動售賣機和零售店的業績未如理想，但電子商貿業務收費大增，主要是消費者減少外出，在上網一次過購買大量箱裝飲品或飲用水。另一方面，飲品商開始售賣「無標籤商品」，由於產品可以減少塑膠垃圾，節省回收時間，因此產品獲得消費者青睞，售賣效益超出預期，這也讓飲品商擴大開發此類商品。

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▲ 日本可口可樂推出「無標籤商品」，獲得消費者青睞

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其中，日本可口可樂、朝日 (Asahi )、三得利（Suntory）等大型飲品企業，則透過電貿銷售無標籤商品。可口可樂瓶透露，無標籤商品大賣令公司今年上半年的電商銷售額，與去年同期相比錄得雙位數增長。

各品牌搶推同類商品

朝日推出「天然水 Label-less Bottle」，10 月更推出無標籤商品專門品牌「朝日綠茶」。朝日透露，今年 1 至 9 月無標籤商品已賣出 151 萬箱，超越今年初設定的年銷量 150 萬箱目標。三得利則將旗下「伊右衛門」改版，推出僅限於超市銷售的無標籤招紙商品，也在市場推出伊右衛門和「三得利天然水 Sparkling Lemon」的無標籤商品。

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Photo：pixabay、cocacola