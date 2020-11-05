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【疫市營商】松屋・吉野家也敵不過疫情虧損！加強電貿便當直送救市

商管策略 12:03 2020/11/05

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新冠肺炎疫情下市民減少外出用膳，餐飲業生意額大跌。「窮人恩物」日本牛肉飯連鎖店松屋也不能倖免，其母公司指品牌自 2007 年以來首次錄得 26 億日圓（約港幣 1.9億元） 赤字。為了救市，加強衛生多客人信心當然少不了，還擴大便當速遞服務及加入手機點餐服務等。

日本燒肉店疫情下生意不減反增原因只有1個？見下頁

松屋加強實體店清潔應對疫情。

請人難日本便利店買少見少 拓海外市場成出路見下頁

松屋母公司「松屋食品」早前表示，預測至 2021 年 3 月期全期將虧蝕 26 億日圓，是集團自 2007 年來再次錄得赤字。受新冠肺炎疫情影響，松屋在 4 至 9 月的堂食顧客人數下跌 20.4％，因而影響銷售收入。松屋食品為了應對疫情下的新生活模式，除了加強實體店清潔，並加入手機點餐服務，避免現金交易，以提高交易過程的衛生程度；更已經擴大便當速遞服務。

業務虧蝕 吉野家拓展不同店型​​​​​

至於日本另一牛肉飯連鎖店「吉野家」今年 3 月至 8 月期間的淨虧損為 57 億日圓（約港幣 4.2 億元），其營業額為 819 億日圓，比去年同期減少 23.4%。吉野家計劃在明年 2 月底前關閉全球最多 150 間分店，佔旗下店舖總數的 5%。品牌為了應對新冠肺炎疫情也開始轉型，推出專做送餐服務的牛肉飯店，同時將東京的個人餐廳變成廚房，公司將在今年確立送餐專業店的模式，明年在日本全面推行。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

吉野家計劃在明年2月底前關閉全球最多150間分店，佔旗下店舖總數的5%

日本最強流動超市連資生堂也合作！「四贏模式」破物流樽頸攻樂齡購物商機見下頁

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Photo：M Murakami、Sun Taro@Flickr

撰文 : 廖淑瑩

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