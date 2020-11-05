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【99%過濾】 叮噹．Melody 公仔圖案! 日本 Skater 兒童平面口罩售 $35/10個起

行內熱話 04:05 2020/11/05

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網店一番屋正發售日本 Skater 兒童平面口罩。
  
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

今次店方發售的日本 Skater 兒童平面口罩為預訂貨品，1 月中至底到貨，買家購買時要多注意有可以無法如期到貨的風險。

Skater口罩規格

-99% 有效阻隔 PM2.5、病毒、飛沫、花粉
-適合4歲以上小朋友使用
-細面女性都適合使用
-平面設計，鼻位附有鋼線
-尺寸 90 x 145mm

其他內容】 口罩$0.18一個! 平過廁紙? 成人防疫口罩 $9/50個

口罩圖案

A款 新幹線

B款 TOMICA 車車

C款 恐龍

D款 Melody

E款 叮噹

F款 毛毛蟲

優惠價 $38/包 (1包有10個)

超筍價 $35/包 (5包起)

日本 Skater 兒童平面口罩

 口罩購買連結<<< (留言訂購)

其他內容】 【附購買詳情】有大貨返! 日本製造KOWA三次元口罩 百佳屈臣氏賣$28包

其他內容】  【附購買方法】具台灣MD鋼印!Accmask 台灣製幻彩口罩 只售$8/30個

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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