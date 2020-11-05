【99%過濾】 叮噹．Melody 公仔圖案! 日本 Skater 兒童平面口罩售 $35/10個起

網店一番屋正發售日本 Skater 兒童平面口罩。



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今次店方發售的日本 Skater 兒童平面口罩為預訂貨品，1 月中至底到貨，買家購買時要多注意有可以無法如期到貨的風險。

Skater口罩規格

-99% 有效阻隔 PM2.5、病毒、飛沫、花粉

-適合4歲以上小朋友使用

-細面女性都適合使用

-平面設計，鼻位附有鋼線

-尺寸 90 x 145mm

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口罩圖案

A款 新幹線

B款 TOMICA 車車

C款 恐龍

D款 Melody

E款 叮噹

F款 毛毛蟲

優惠價 $38/包 (1包有10個)

超筍價 $35/包 (5包起)

▲ 日本 Skater 兒童平面口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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