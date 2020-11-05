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【附購買連結】超型格登場! Adidas Face Cover 可重用口罩售 $139/3個

業界頭條 10:50 2020/11/05

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口罩已成市民的必需品，不少品牌亦加入競爭。最近，Addias 亦在港推出可重用口罩應市。
 
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

Addias 今次推出的可重用口罩叫 Adidas Face Cover，是一款可清洗， 可重用的口罩。它以以柔軟透氣物料製造 。它更採用一款不含原生聚酯的高性能再生環保物料 Primegreen 製成。口罩提供 XS/S 和 M/L 尺寸，以及藍黑兩色。一套 3 件的 Adidas Face Cover 售 $139。

但注意這口罩並不屬於醫療級別或個人保護裝備，但可某程度上阻隔飛沫以達至抑制病毒與細菌擴散。如在高危環境下使用，建議可配合外科口罩使用。

其他內容】 口罩$0.18一個! 平過廁紙? 成人防疫口罩 $9/50個

Adidas Face Cover

Adidas口罩規格
-可某程度上阻隔飛沫以達至抑制痛毒與細菌抗散。
-雙層柔軟透氣物料加倍舒適。
-尺寸: XS/S 15.5cm (L) x 13.8cm (H) (適合小童佩帶)
-尺寸: M/L 17cm (L) x 15.3cm (H) (適合成人佩帶)。
(第一次使用前需用洗衣液於60°C水溫下清洗)

Adidas Face Cover 藍

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其他內容】 【附購買詳情】有大貨返! 日本製造KOWA三次元口罩 百佳屈臣氏賣$28包

Adidas Face Cover內側

其他內容】  【附購買方法】具台灣MD鋼印!Accmask 台灣製幻彩口罩 只售$8/30個

Adidas Face Cover 黑

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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