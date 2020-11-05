口罩都鬧雙胞? Oxyair Mask HK 又推出12星座口罩!

香港口罩廠 HK-M 早前推出的 12 星座口罩大受歡迎，今次 Oxyair Mask HK 卻又表示即將推出 12 星座口罩。



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HK-M 已推出 2 款 12 星座口罩，Oxyair Mask HK 推出的 12 星座口罩則針對女士使用，為瘦臉版 16cm。廠方表示，各星座均備有 6 種顏色可供選購，每盒 40 個，規格為 ASTM Level 3。廠方暫未公布更多將 12 星座口罩的銷售細節，只知會於本月內作網上優先發售。

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▲ Oxyair Mask HK 12星座口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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