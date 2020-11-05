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【幫對手拉生意?】Burger King 呼籲客人光顧麥當勞？疫情下無數員工需大家支持

業界頭條 02:13 2020/11/05

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新冠肺炎疫情在歐洲地區反彈，不少國家都重新實施封城，經濟或再受重創。英國 Burger King 近日更呼籲大家光顧「對手」麥當勞，希望大家能幫助數以千計的員工捱過疫情難關！
     
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英國 Burger King 近日在官方 Facebook 專頁出帖，以「Order From McDonald's」為題呼籲大家光顧其他飲食業對手。Burger King 在公告中表示，正常來説他們絕對不會這樣做，但餐廳聘請的無數員工需要大家支持。如果大家想幫忙就可以持續叫外賣，又笑說雖然華堡是最好的，但 Big Mac 都不算壞。

不少網民見到後都大讚，表示從來沒想過會見到 Burger King 支持麥當勞，並對 Burger King 的做法十分佩服。而帖文亦成功獲得大量讚好，至今已有超過 12 萬 Likes。

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近日，英國 Burger King 公開呼籲大家光顧「對手」麥當勞。

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撰文 : 梁綺文

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