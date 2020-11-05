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華為手機將支援八達通! HUAWEI Pay 搶先 Google Pay 一步？

業界頭條 12:05 2020/11/05

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在 Android 手機中想要用八達通，暫時只得 Samsung Pay 一家。不過，很快或會加多一個就是 HUAWEI Pay，還要搶先 Google Pay 一步獲得八達通支援。據國內媒體報道，華為剛在「花粉俱樂部」開啟了最新香港八達通的公測活動，招募大約 100 至 200 人測試，而測試主要包括：開卡、轉移資料，以及增值等功能。 
    
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HUAWEI Pay 獲得八達通支援

據指公測招募活動時間為 11 月 4 日至 6 日；而測試時間為 11 月 9 日至 16 日。而當中支援的機型更包括一眾華為新機，如 Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro +、Mate 40 RS 保時捷、Mate 30；以及新的 5G 型號，Mate 30（5G）、Mate 30 Pro（5G）、Mate 20X（5G）、nova 7（5G）、Nova 7Pro（5G）。

更多手機支援八達通支付功能，可令商戶的手機支付服務更加普遍。

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撰文 : 蔡宇軒

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