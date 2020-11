【香港製造】日本 the bears’ school 口罩 四大款式超治癒

早前香港口罩廠 H Plus Mask 已預告已跟日本 the bears’ school 合作推出口罩,現在廠方公布更多細節。



今次 H Plus Mask 推出的日本 the bears’ school 有 4 款口罩,分別為 :森林派對款、可愛小羊款、醒目大廚款和百變小熊款。當中兩款採用圖案設計,另外兩款則是單色加壓印圖案,無論鍾意可愛口罩或要低調都合適!但 H Plus 暫未欲布口罩的發唊日期和售價資料,本網日後會再跟進。

H Plus 口罩規格:

-100%香港製造

-一盒為30個獨立包裝

-細菌過濾效率 (BFE) > 99%

-微粒過濾效率 (PFE) > 99%

-病毒過濾效率 (VFE) > 99%

-尺寸:175mm x 95mm(±3mm)

口罩購買連結<<< 未開賣

(凡購買兩盒或以上免運費)

購買口罩需留意風險,尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚,了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽,並要衡量購買風險,才好付款,免有金錢損失。建議面交才付款,並即場檢查口罩。本網單純內容報道,對買賣雙方的交易不會負責。

