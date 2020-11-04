有大貨到! 日版 Medicom PRO-LANE 粉紅/藍口罩 百佳售 $130/50個

有網民報料，今日在多間百佳和 Taste 超市有日版 Medicom Pro-Lane 口罩到貨



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Medicom Pro-Lane 是日本版的 Medicom 口罩，支援 Level 1 防護，而且更備有粗鋁鼻夾，確保口罩可完美貼合臉部。此口罩亦有採用扁平橡膠耳圈，不會令耳仔痛。口罩為成人尺寸，有粉紅和粉藍色選擇，一盒 50 個。今次百佳以 $130 盒開賣，比 Amazon 和樂天更平 (約售 2,000 日元)。據了解，Medicom Pro-Lane 會在部分百佳分店到貨，詳情可向店方查詢。

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▲ 日版 Medicom PRO-LANE 口罩

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▲ 日版 Medicom PRO-LANE 口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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