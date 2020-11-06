【疫市營商】動物造型點心・棄早市攻夜茶　中式酒家開源節流吸年青家庭

中式酒樓給人的感覺一直較為老派，為了活化品牌，有傳統酒家第二代傳人加入大量新意，以造型可愛的點心及嶄新的管理模式成功於新冠肺炎疫情裏站穩兼拓展業務。

鳳城酒家飲食集團 5 年前由第二代傳人趙志盛及李宇傑（Chris）接手，兩人改革管理，並創辦「鳳城1954」新品牌，先後在九龍灣 MegaBox 及荃灣愉景新城開設分店。

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▲ 鳳城第二代傳人趙志盛（左）及李宇傑（Chris）。

業務數據上，荃灣店在新冠肺炎疫情裏在鳳城 5 間酒樓裏最好。趙志盛解釋：「舊酒樓規模大，最少都有 50 個員工；新品牌只需約 30 人左右，成本較低。出品上，新品牌抽調了舊舖工作了 10 以上的舊員工，出品質素相差不遠。」

管理方面，舊式酒樓員工通常分兩更，例如早更是上午 7 時至下午 4 時，點心部收工後便無點心供應。「鳳城1954」採一更制，11 時開工，雖然欠早市收入，但全日只用一張點心紙，容易管理；夜晚則加設夜茶，因有點心供應非常受街坊歡迎。趙志盛說：「經過實踐，這種模式顯然更適合現時市道。」

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▲ 彩虹蝦餃。

李宇傑指，荃灣店位處住宅區，家庭客多，故酒樓推出極受小朋友歡迎的動物造型點心，平日有不少街坊買完餸會順手買點心回家外，連帶假期外賣也大收旺場。他又說：「我們有模仿外國 Afternoon Tea 的特色茶餐，抵食兼專攻打卡人士。近來政府放寬限聚令，我們加外賣自取及晚市堂食優惠，希望可以貨如輪轉。」

現在天氣開始傳涼，鳳城酒家飲食集團除了推出羊腩煲、大閘蟹外，李宇傑稱歡迎客人自帶大閘蟹，加工費每隻 20 至 30 元左右：「最重要客人吃得高興，會再來光顧。」

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▲ 模仿 Afternoon Tea 的特別茶餐。

▲ 鳳城酒家全線推出多項優惠。

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