【疫市營商】香港Q3食肆收益跌逾35％破紀錄！消費氣氛改善但就業市場壓力巨

政府統計署今日（11 月 4 日）公布最新食肆收益及購貨額臨時數字，一覽各類別飲食業短期業務表現。報告顯示，2020 年第三季食肆購貨總額的臨時估計為港幣 57 億元，按年下跌 33.4%；食肆總收益的臨時估計為 170 億元，按年下跌35.3%，當中食肆總收益以數量計較上年同季下跌 34.8 %。

按個別月份計算，2020 年 7 月、8 月及 9 月食肆總收益價值跟上年同月比較分別下跌 36.9%、43.6% 及 25%；食肆總收益以數量計下跌幅度分別為 36%、42.7% 及 25.2%

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按食肆類別劃分，各食肆類別總收益以價值計及數量計也下跌，中式餐館比去年同季下跌 46.6% 及 46.3%；非中式餐館下跌 30.9% 及 28.3%；快餐店下跌 23.1% 及 24.2%；酒吧下跌 62.7% 及 63.6%；雜類飲食場所下跌 20.9% 及 21.8%。

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政府發言人指，受第三波疫情影響，食肆總收益價值在 2020 年第三季按年下跌35.3%，跌幅是有紀錄以來最大；新冠肺炎疫情 9 月減退，食肆總收益在當月跌幅較 7 及 8 月明顯收窄。

政府發言人續指，雖然本地消費氣氛在近期似乎稍見改善，但整體經濟的就業和收入狀況仍面對壓力，加上訪港旅遊業難以迅速反彈，食肆的經營環境在短期內料會仍然充滿挑戰，政府會密切留意有關發展。

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