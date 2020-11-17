【疫市營商】限聚令收緊本地手工啤生意難做　加強品牌聯乘・轉鋁罐有利網銷出口

手工啤熱潮近年開始在香港興起，本土品牌突破 25 個，儼然是「香港希望」的新興零售行業，然而撞正新冠肺炎疫情，酒吧經營屢次受限聚令影響，業界焦頭爛額。有港產手工啤品牌不僅積極找尋夥伴推出聯乘產品，更斥資購入鋁罐封口機，取代玻璃樽包裝方便網銷出口至外地，拒絕死守「認輸」，愈挫愈強。

政府上周因應新冠肺炎疫情惡化公布新一輪限聚令，酒吧只能營業到午夜 12 時，拖累本土手工啤品牌生意，包括 2018 年才成立的香港手工啤品牌 H.K. Lovecraft。公司創辦人林浩熙（Perry）直言，正因疫境更要銳意進取，推出項目為品牌增加曝光率：「疫情發生至今已將近 1 年，打亂了我們不少部署，讓不少計劃迫提前。零售點變少，我們便推出網店，我們近來更斥資 6 位數購入了鋁罐封口機，提高產品質素及方便運輸。」

只釀Lager破行規 港產手工啤：創業應發揮匠人精神【見下頁】

▲ 近日 H. P. Lovecraft 與 Ultraman (咸蛋超人）合作推出怪獸限定精釀啤酒套裝。

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款 廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁】

大部分香港手工啤以玻璃樽做包裝，林浩熙指玻璃樽又重又易碎，運輸不便，透光亦容易讓啤酒劣化，保質期無法與鋁罐媲美；在外國流行玻璃樽的主因之一，是當地回收業成熟，玻璃樽更加環保，相對來說香港沒這方面的配套，鋁罐會是更佳選擇。

H.K. Lovecraft 為了保持品質，多數會在是收到定單後才入樽出貨，但現時酒吧受到重擊，限聚令又讓餐廳生意大減，這方面定單亦大受影響，採用鋁罐裝並透過網店直銷，相信會是可行的營銷方法。

▲ 不同酒標有各自的故事，致敬的對象各有不同，也與酒款有關。

本地蚊型手工啤酒廠 西式茶葉釀飲出大圍人情味【見下頁】

其實鋁罐裝的手工啤酒也並非 H.K. Lovecraft 獨有，為了吸引消費者注意，林浩熙在啤酒標籤上花費不少心思，圖畫與公司風格一脈相承。他說：「入門酒款『HELL』的圖畫是 『King in Yellow』，致敬美國作家 Robert W. Chambers 於 1895 年所著的恐怖小說 《The King in Yellow》。」

酒款 「VIENNA」的酒標是「FIRE BRINGER」，致敬電影異型系列的《普羅米修斯》。普羅米修斯在希臘神話裏將神的智慧之火傳給凡人， VIENNA 則是由兩名德國人在英國學習了麥芽技術後回德國創造；「DUNKEL」是配方較古老的黑啤，配圖是「OLD BLOOD」，它肅穆、神秘、悠久、致敬了 PS4 遊戲 Bloodborne（血源詛咒），每款酒標都值得玩味。

▲ 每款聯乘產品都會有怪獸啤酒杯，各限量300盒，售價港幣$140。

港產手工啤競爭激烈 賣集體回憶・品牌聯乘突圍【見下頁】

除了隱密、詭秘的風格外，H.K. Lovecraft 也推出了風格全然不同的聯乘產品開拓市場。該公司跟 Ultraman (咸蛋超人）合作推出怪獸系列啤酒，酒標上的巴魯坦星人（バルタン星人）、比蒙和達達星人跟其相應酒款有著共同特質，例如巴魯坦星人可以發射紅色冷凍光線，聯乘的酒款為皇牌產品 Rauchbier ，它的煙燻味重，顏色是啡紅色。

林浩熙指出，上述的產品都能於其網店購買，希望能夠為品牌增加曝光率，增加網店的人流量，說：「鋁罐裝啤酒的保質期比玻璃樽最少長一倍，對出口、拓展市場都更有利，產品重心未來也會慢慢移向鋁罐裝。網店在疫情裏受限聚令影響是必定要建立的，如何將它經營得更好會是關鍵。而外觀更吸引、更有故事性、品質更好的啤酒便是我們的答案。」

▲ H.K. Lovecraft 創辦人林浩熙（Perry）。

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】