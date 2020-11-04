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【保就業計劃】新一期僱主名單出爐工資補貼額約121億元　AEON・屈臣氏獲大額補貼

業界頭條 16:10 2020/11/04

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政府公布最新一批領取「保就業」計劃第二期工資補貼的僱主名單，涉及超過 21,000 名僱主，發放工資補貼約港幣 121 億元（涵蓋今年 9 至 11 月），承諾受薪僱員人數超過 500,000人。

今輪獲大額工資助貼企業，非大型超市百貨永旺（香港）百貨有限公司 AEON Stores（Hong Kong）Co Limited 莫屬，該企業獲港幣 60,004,323 元，其承諾受薪人數是 3,013人。

此外，大型連鎖式個人護理店屈臣氏有限公司 A S Watson & Co Limited 獲新一期工資補貼，達 38,821,725元，承諾受薪人數為 1,448 名。早前屈臣氏零售（香港）有限公司獲 71,751,549，承諾受薪人數為 2,960 名。

【抗疫基金】保就業計劃月底完結 餐廳東主：無工資補貼垂死掙扎等關閉​​​​​​見下頁】​ 

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題【見下頁

此外，航空業衍生的物流行業獲工資補貼，當中國泰航空提供運貨站服務的亞洲實業（香港）物流有限公司 A&S (HK) Logistics Limited ，獲最新一期工資補貼 11,593,818 元，承諾受薪人數為 431 名。其業務包括本地及跨境運輸服務、飛機板拆卸、物流增值及空運物流服務等。

大型連鎖麵包品牌英王麵包（香港）有限公司 A-1 Bakery Co（HK）Limited 獲15,421,896 工資補貼，承諾受薪人數是 800 人。而國際知名建築公司凱達環球有限公司 Aedas Limited 獲 11,509,413 元工資補貼，承諾受薪人數為 414 人。

【保就業計劃】工資補貼幫助有限 餐具批發商拓歐美市場百貨應百客抗「疫境」見下頁】 

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撰文 : 鍾采餘

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