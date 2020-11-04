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【疫市營商】旺區商場分店突變差諗計自救 甜品店推特製奶昔刺激聖誕消費

商管策略 19:27 2020/11/04

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新冠肺炎肆虐商業市道「百廢待興」，但總有（實力）撐到今天的商店密密部署反擊，迎接聖誕消費檔期。香港有新派奶昔店推出聖誕特製奶昔，盼於年底前扳回一城。

奶昔店 ShakeUp! 去年 9 月及今年年初分別在尖沙咀及朗豪坊開設分店，豈料遇上新冠肺炎疫情生意大跌，股東 Anthea Suen 說：「我們現在也有點驚，朗豪坊分店在 8 、9 月份生意有所回升，甚至能追近正常水平，但 10 月初連假後商場人流突然插水，閒日人流只有平時 1/3，星期六日更只及同期 2 成，向商場管理查詢也不得要領。尖沙咀分店情況更壞，同街道有不少店舖已經結業離場，為求生存讓分店要暫時停賣奶昔改賣外賣意粉，盡力自給自足賺回營運資金。」

新派奶昔店開業撞正疫情　盼政府保就業先救中小微企見下頁

ShakeUp! 全新奶昔《顆紅伙綠》，聖誕味十足。

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

ShakeUp! 所有奶昔配方都是原創，多種口味揉合香港元素，例如店舖的皇牌奶昔「奶醬多」就非常受歡迎。臨近聖誕，ShakeUp! 推出全新奶昔《顆紅伙綠》，以十勝紅豆和宇治綠茶作為材料。Anthea 說：「除了味道好之外，它的配色亦可迎合到聖誕，紅加綠一直以來都是聖誕味最濃厚的配搭，無論是聖誕老人加聖誕樹抑或聖誕花都是紅綠色。新產品在 11 月推出後會一直做到聖誔，產品在推出後短時間內便收到大量好評。同時為了刺激消費，全線奶昔會每杯減 10 元，希望優惠能吸引到更多客人在聖誕消費。」

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撰文 : 陳文政

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