口罩$0.18一個! 平過廁紙? 成人防疫口罩 $9/50個

近來市售口罩不斷減價，深水埗電子特賣城表示，正在發售 $9 包口罩。



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店方表示，新一批口罩已空運抵港。最特別是只賣$9/包，一包50個，平均一個 $0.18。

不過店方沒有透露口罩的防護規格，只見圖中寫中國製造，建議大家不要貪平購入不合自己使用的口罩。

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地址:深水埗福華街161至175號福仁商埸地面1號鋪

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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