可逐個買! masklab 特色口罩任買! 明尚口罩自助餐新玩法

藥房明尚表示，正提供「口罩自助餐」購物服務。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

店方表示，現於元朗店提供 masklab x 明尚口罩專櫃，讓用戶購買多款口罩，而且可以按心水逐款選購。售價如下:

1.三層外科口罩現只售 $38/10個

2.韓式立體口罩現只售 $40/5個

(不限款式，隨意配搭)

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▲ masklab x 明尚口罩專櫃

地址:

元朗YOHOMALL II 形點二期 3樓 A330舖

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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