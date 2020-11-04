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馬雲被監管約談 令螞蟻集團上市突然煞停! 馬雲為何被約談?

行內熱話 03:41 2020/11/04

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本來螞蟻集團  AH 股原於周四上市，但在螞蟻上市前夕突然煞停。據螞蟻集團在港交所和上交所的公告，指因螞蟻集團實際控制人及執行董事長、總經理被監管約談，所以上市被煞停。
        
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暫時未知螞蟻集團的約談內容，但市場估計與阿里巴巴兼螞蟻集團創辦人馬雲和國家副主席王岐山在金融峯會上，馬雲表示的一番言論有關。  

事源 10 月 25 日在上海的金融峯會中，馬雲抨擊中國銀行業發展，指中國銀行業一直用「當鋪思維」，而且中國金融基本上沒有系統。馬雲認為，金融是信用管理，必須去除當鋪思維而採用信用體系。而螞蟻集團則是未來銀行的新形態，包括 : 支付寶、螞蟻芝麻等等，提供金融便利。

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撰文 : 張文啟

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