【附購買網址和詳情】具台灣MD鋼印!Accmask 台灣製幻彩口罩 限量只售$8/30個

Accmask 很久沒有推出新口罩，今次新上市的幻彩口罩，更以低至 $8 發售。



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Accmask 表示，今次是跟台灣著名口罩工廠易廷工廠推出 special crossover，生產一款全新的幻彩口罩。這款台灣限量版更有印上台灣政府專用 MD 鋼印。口罩提供 BFE>99% 和 PFE>99% 的防護力。

最吸引的是，今次 Accmask 以低至 $8 發售這款一盒 30 個、原價 $88 的台製幻彩口罩。

▲ Accmask 台灣製幻彩口罩

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購買方式:

開售日期:2020年11月16日中午12:00起

購買詳情 : 現貨優惠價為$8/盒(30片)幻彩口罩預留50盒供買家訂購，每人限買一盒，數量有限，以先到先得形式發售。之前 accmask 會繼續以$88 正價發售。

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▲ Accmask 台灣製幻彩口罩

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▲ Accmask 台灣製幻彩口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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