全港獨家! 附有K-SWISS全彩LOGO! 購物送K-SWISS三層外科口罩

現時口罩已成為生活必需品，不少商店亦藉口罩作推廣，拓展商機。著名體育用品品牌 K-SWISS，最近就推出一新市場推廣計劃。



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店方表示，顧客現凡單筆消費淨額滿 $500，即可免費獲贈 K-SWISS 三層外科口罩一包(5個)。此口罩最特別之處，是在深藍色口罩上印有 K-SWISS 全彩 LOGO，設計低調獨特，而且是全港獨家。禮品數量有限，送完即止。

不過店方沒有標明口罩的防護性能，詳情請向店方查詢。

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▲ K-SWISS三層外科口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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