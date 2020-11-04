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全港獨家! 附有K-SWISS全彩LOGO! 購物送K-SWISS三層外科口罩

商管策略 02:39 2020/11/04

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現時口罩已成為生活必需品，不少商店亦藉口罩作推廣，拓展商機。著名體育用品品牌 K-SWISS，最近就推出一新市場推廣計劃。
         
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

店方表示，顧客現凡單筆消費淨額滿 $500，即可免費獲贈 K-SWISS 三層外科口罩一包(5個)。此口罩最特別之處，是在深藍色口罩上印有 K-SWISS 全彩 LOGO，設計低調獨特，而且是全港獨家。禮品數量有限，送完即止。

不過店方沒有標明口罩的防護性能，詳情請向店方查詢。

其他內容】 屈臣氏WatsMask口罩惹轉生產地疑雲! 屈臣氏由生產商變經銷商?有官方回應

K-SWISS三層外科口罩

其他內容】 【附購買詳情】有大貨返! 日本製造KOWA三次元口罩 百佳屈臣氏賣$28包

其他內容】 超劈價促銷! KN95 3D 口罩．平面口罩 售$14.2/50個起!

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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