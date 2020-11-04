​​​​​​​湖北口罩小鎮暴富! 工人月薪 6 萬．賺過億才算賺

新冠肺炎肆虐全球，對不少行業造成沉重打擊，但亦有地方因生產口罩致富。據內地媒體報道，位於湖北仙桃、號稱「無紡布之都」的彭場鎮，疫情期間當地工人月入可高達 6 萬元（人民幣，下同），「賺三五千萬都不算賺到錢，賺一個億以上才算賺了點錢」更成為當地流行語。



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據內地媒體《棱鏡》報道， 一場席捲全球的新冠肺炎疫情，讓彭場鎮「一炮而紅」。當地的譽誠布製品有限公司董事長周利榮表示，她 2015 年入行，主營防護服，去年公司全年產值還不到 4000 萬元，但截至今年 10 月份，工廠的產值已經達到 4 億元，較去年全年翻了 10 倍。一年的利潤率由開初的 3-5 個點，提高到 8-10 個點。

報道又指，疫情期間彭場鎮的口罩大王，一天能賺兩輛勞斯萊斯。財富效應帶動周邊武漢的房地產市場，據稱當地一個單價 4.5 萬元起的豪宅樓盤，近月都被仙桃口罩廠的老闆們買走了，「一套幾千萬元，還都是全款」。

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除了老闆，工人亦因此受惠，疫情期間 1 名熟練工人 1 個月最高可拿 6 萬多元，最低也有 3 萬多元，就算國內恢復正常後，目前工人一個月工資也有 2 萬多元。有機械維修工一天甚至就可賺 5 萬元，兩個月就賺了幾百萬元。

不過隨著國內疫情得到控制，口罩價格已回歸正常，當中虧蝕成百上千萬元資金的投機者也不少。其中有廠房積壓超過1億片口罩，準備今年雙十一時候全部賣出去，但不奢望今年能回本。報道指口罩市場已經供過於求，行業勢必將重新洗牌。

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