【抗疫基金】保就業計劃月底完結　餐廳東主：無工資補貼垂死掙扎等關閉

香港新冠肺炎疫情反覆，政府經防疫抗疫基金下推出「保就業」計劃，代私人公司出糧，解決燃眉之急。計劃共分兩期，5 月正式接受申請至今半年，財政司司長陳茂波日前已表明不會有第三期，企業能否在薪金津貼停止下下去呢？

國泰航空和怡中航空服務已先後宣布重組和裁撤數以千計本地員工，其中怡中表明「保就業」計劃本月底結束無能力全面營運，即使大幅增加借貸仍不足以維持業務運作，惟有重組裁員。

大公司如此，以中小型規模為多數的飲食業更難捱。有業界指，若非獲「保就業」工資補貼早已倒閉，亦有無良僱主利用「灰色地帶」獲工資補貼後結束餐廳營業。

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從事食品批發及經營日本料理餐廳 負責人 Lio （化名）透露，曾有同行獲取工資補貼後結束餐廳，先在 1 個月前通知遺散員工，申請「保就業」時填寫員工數，混水摸魚找家人「坐陣」。

至於 Lio 經營的日式料理餐廳如何走下去，他直指沒有部署可言，盡量撐到最後一刻，但沒有「保就業」計劃完結後很大機會要倒閉；其另一日式餐廳雖轉賣 100 港元有找的平價日本餐，但目前是「垂死掙扎」，只因租約未滿唯有平價格吸引食客注意，盡力經營。

食品批發生意方面，新冠肺炎疫情爆發至今營業額跌 2 至 3 成，但境況已比零售食肆好，但對整體餐飲業前景仍是看淡。

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陳茂波：不會推出第三輪保就業計劃 政府赤字達三千億難再派錢【見下頁】

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