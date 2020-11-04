  • 23°C
香港時間 : 20201104日 (三) 09:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【抗疫基金】保就業計劃月底完結　餐廳東主：無工資補貼垂死掙扎等關閉

商管策略 08:31 2020/11/04

分享：

香港新冠肺炎疫情反覆，政府經防疫抗疫基金下推出「保就業」計劃，代私人公司出糧，解決燃眉之急。計劃共分兩期，5 月正式接受申請至今半年，財政司司長陳茂波日前已表明不會有第三期，企業能否在薪金津貼停止下下去呢？

國泰航空和怡中航空服務已先後宣布重組和裁撤數以千計本地員工，其中怡中表明「保就業」計劃本月底結束無能力全面營運，即使大幅增加借貸仍不足以維持業務運作，惟有重組裁員。

大公司如此，以中小型規模為多數的飲食業更難捱。有業界指，若非獲「保就業」工資補貼早已倒閉，亦有無良僱主利用「灰色地帶」獲工資補貼後結束餐廳營業。

【保就業計劃】工資補貼幫助有限 餐具批發商拓歐美市場百貨應百客抗「疫境」見下頁

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題【見下頁

從事食品批發及經營日本料理餐廳 負責人 Lio （化名）透露，曾有同行獲取工資補貼後結束餐廳，先在 1 個月前通知遺散員工，申請「保就業」時填寫員工數，混水摸魚找家人「坐陣」。

至於 Lio 經營的日式料理餐廳如何走下去，他直指沒有部署可言，盡量撐到最後一刻，但沒有「保就業」計劃完結後很大機會要倒閉；其另一日式餐廳雖轉賣 100 港元有找的平價日本餐，但目前是「垂死掙扎」，只因租約未滿唯有平價格吸引食客注意，盡力經營。

食品批發生意方面，新冠肺炎疫情爆發至今營業額跌 2 至 3 成，但境況已比零售食肆好，但對整體餐飲業前景仍是看淡。

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

陳茂波：不會推出第三輪保就業計劃 政府赤字達三千億難再派錢見下頁】 

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 鍾采餘

相關文章

【人造肉商機】生物科技忽然發威？台灣廠搶千億元素食植物肉市場
2020/11/02
【人造肉商機】生物科技忽然發威？台灣廠搶千億元素食植物肉市場
【管理Tips】疫情影響公司只能裁員保命？哈佛商學院：預計僅1成企業疫情後能反底
2020/11/03
【管理Tips】疫情影響公司只能裁員保命？哈佛商學院：預計僅1成企業疫情後能反底
【科技自強】「十四五規劃」中央倡科技自主　報告：台灣恐損失逾 1成 GDP
2020/11/03
【科技自強】「十四五規劃」中央倡科技自主　報告：台灣恐損失逾 1成 GDP
風險管理 就業 疫情 保就業 餐飲 餐廳 防疫抗疫基金 補貼 小店 日式料理

上一篇文章

【疫市營商】Ladies Only 健身中心發展潛力大 「小眾市場」疫情下反更易生存

下一篇文章

全港獨家! 附有K-SWISS全彩LOGO! 購物送K-SWISS三層外科口罩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【香港零售】小店・奢侈品牌無一幸免？直擊銅鑼灣知名地標倒閉慘況（持續更新）
【香港零售】小店・奢侈品牌無一幸免？直擊銅鑼灣知名地標倒閉慘況（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣