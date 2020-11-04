【疫市營商】米芝蓮甜品進駐將軍澳　開凍肉舖填補市場缺口

▲ 尚農可以買到生、熟農舍雞和 Fork Eat 新推出的雞肝醬。

新冠肺炎疫情肆虐，商場舖租一減再減，讓不少有實力商家「心思思」下定決心開舖。連奪 3 屆米芝蓮推介小食店「Fork Eat」，近日衝出本部元朗，在將軍澳開設凍肉舖，並出售自家農場的特色生熟雞隻。

「Fork Eat」創辦人李嘉智（Gary）表示，因本身經營著全港最大規模私營雞場，才可維持貨源穩定兼可推出獨家配種雞「農舍雞」，亦因此源連奪 3 屆「米芝蓮推介小食店」；現在更擴充業務，在將軍澳 The Parkside 開設凍肉舖「尚農」，進一步開拓在家煮食市場。

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▲ 尚農位於將軍澳 The Parkside 一樓，扶手電梯一上便見到。

李嘉智說：「其實我們一直都想再開實體零售店，今年 １ 月便開始找舖位，6 月終於找到合適的舖位。凍肉零售舖位置最重要近街市，但新冠肺炎疫情爆發後街市生意反而急升，附近舖位月租要 10 至 20 萬元實在太高，近期租金終於回落到合理水平，我們便重啟計劃。至於選擇將軍澳開舖是因為這裏比較缺新鮮雞，生雞檔只在尚德有一檔，市場缺口是有的。另一方面，農舍雞主要在九龍區的街市、新界九龍的一田百貨出售，故落地將軍澳是開拓新市場的好選擇。」

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▲ 店舖有售 Fork Eat 各款招牌布丁。

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尚農除了可以買到生、熟的自家農場雞外， 亦能買到招牌布甸。李嘉智指出布甸是自家農場的關連產品，因用上自己農場的非催谷自然產雞蛋，後者更曾有大酒店希望直接供貨，可惜因產量太少只夠自用。

李嘉智透露，Fork Eat 未來會逐步推出即食食品，配合在家煮食潮流，暫時有「濃湯雞」以及直接塗麵包的雞肝醬，顧客回家後根據包裝上的二維碼便可觀看教學影片，未來會加入東坡肉等產品。

▲ 包裝上的二維碼會連接相關的烹飪教學影片。

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