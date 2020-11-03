口罩變時裝! Maeli Studios x masklab 跨界合作聯乘 推出時裝 KF 口罩售$78盒

現時港人每日也需要戴口罩出街，基本上跟衣服一樣。香港口罩廠 masklab 就首次與香港時裝品牌 Maeli Studios 合作，推出充滿時尚潮流風格的口罩。



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masklab 表示，Maeli Studios 是由四位本地女性創辦的一個充滿美感和創意的品牌。他們設計的圍巾和口袋方巾，反映了香港不同的面貌，以獨特氣質打造鮮明的個人風格，拒絕盲目追隨潮流。他們專長於色彩多變及富有生命力的圖案設計，仔細觀察，您會發現每個製成品都隱藏著一種動物的形狀。

▲ Maeli Studios x masklab KF口罩物「羽」類聚（Feather）

masklab 將她們品牌內 3 種最受歡迎的設計，跟廠方的 KF 韓式立體口罩系列融合，包括：「花」聲笑語（Joy），活「魚」當下（Carp Diem）和物「羽」類聚（Feather）。口罩現已官方網店與佐敦旗艦店正式發售，定價為 $78盒/10 個。

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▲ Maeli Studios x masklab KF口罩活「魚」當下（Carp Diem）

KF 口罩規格

-達到 ASTM F2100 Level 3 (美國最高標準)

-歐盟防護面罩標準 EN 149 FFP1 SGS 認證

-BFE: 99%, PFE: 99%

-與 KF94 有相同的高風流非油性懸浮微粒子過濾率

-極度透氣防護面罩 壓力差(Delta P)為 4.18 mmH2O / cm²

-液體阻擋 160mmHg

-一盒十片口罩

-獨立包裝

-尺寸: 190mm x 85mm

售價:$78/10個

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▲ Maeli Studios x masklab KF口罩 「花」聲笑語（Joy）

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▲ Maeli Studios x masklab KF口罩 「花」聲笑語（Joy）

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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