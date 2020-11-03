【附購買詳情】有大貨返! 日本製造KOWA三次元口罩 百佳屈臣氏賣$28包

近日市面不時也有日本製造 KOWA 三次元口罩到貨，今次百佳和屈臣氏皆有貨到!



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KOWA 三次元口罩不但支援 3E>99%，而且為日本製造，所以一直都有不少支持者。今次百佳網店就有 KOWA 三次元口罩的成人和中童版到貨，售 $28/5 個，無限購。注意買家購滿 $150，才可獲到店免費收取服務。

▲ 日本製造 KOWA 三次元口罩到貨

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此外，今日香港多間屈臣氏門市，皆有 KOWA 三次元成人/中童口罩到貨，不同分店可以有不同尺寸版本發售。售價方面，一跟百佳一樣為 $28/5個。但注意每間來貨數量不同，部分分店可能較易售罄。

口罩購買連結

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▲ 日本製造 KOWA 三次元口罩到貨

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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