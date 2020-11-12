【疫市營商】趁平租 K11 開實體店 手工啤店：做網店生意都要見真人

新冠肺炎疫情肆虐百業蕭條，不少名店商場劈價尋找新租戶，有本地手工啤公司看準機會開辦實體店，盼於逆市打響名堂並接觸新市場。

尖東 K11 MUSEA 於 2019 年 8 月開幕，用美輪美奐裝修及海景吸客，可惜第三次新冠肺炎疫情爆發，商場亦要降價尋找租戶。本地手工啤品牌「heroes」近日便於 K11 MUSEA 開設實體店，heroes 創辦人羅允山（Jason） 說：「開實體店同時也是為了慶祝品牌 3 周年， 之前我們主力在社交媒體做宣傳，客戶群比較狹窄，實體店可以接觸更多層面的消費者。暫時我們看到效果非常不錯，他們在 Facebook 上我們是難以接觸到的。」

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▲ heroes 創辦人羅允山 (Jason) 。

問及新冠肺炎疫情下為何仍敢開舖，羅允山坦言一直有開舖念頭，惟受限於旺區租金過高，計劃一直擱置，近期商戶舖租回落至較合理水平，便豁出去試一試，盼實體店能夠幫助品牌打響名氣，令消費者對品牌更有信心。

heroes 實體店投資了 6 位數字，這間公司的啤酒都以「英雄」為主題，每款酒都以現實真人做藍本，會透過訪問設計出具代表性的味道，實體店亦秉承了品牌理念設有「變身電話亭」，在實體店消費一定金額後可以得到電話卡，並在電話亭裏設計出只屬於自己的啤酒標籤成為「見習英雄」。

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▲ 實體店設有「變身電話亭」。

羅允山說：「為了慶祝，我們也推出了週年黑啤，它浸過巴西 Amburana 木條以及波本威士忌木桶，酒款會有較強的朱古力、薑餅、香料味。因為新釀的黑啤味道較烈，所以我們推薦購入後放置 1 年才飲，會更加醇厚易入口。歡迎大家購入，一年後再與我們一同慶祝品牌 4 周年。」

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▲ 客戶可以設計屬於自己的啤酒標籤。

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