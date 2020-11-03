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【附回應詳情】屈臣氏WatsMask口罩惹轉生產地疑雲! 廠方開腔回應事件

業界頭條 16:28 2020/11/03

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有人發現市售的屈臣氏WatsMask口罩，屈臣氏集團已由「生產商」變成「經銷商」，惹來轉生產地疑雲(詳情按此)。記者遂向屈臣氏查詢，並獲官方回應。
       
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廠方的回應原文如下:

面對世紀疫情，香港人對口罩需求上升，為協助港人渡過疫境，我們決心推出香港製造優質口罩，WatsMask應運而生。我們一直努力於短時間內改建廠房生產WatsMask口罩並取得國際及本地認證外。然而疫情反覆，隨著第三波疫情出現，加上幼稚園及小學相繼復課，為應口罩的殷切需求，我們於月前啟動外判少量生產的機制，嚴選符合港府訂定規格的口罩生產商，協助生產幼童口罩。而我們自家WatsMask 口罩生產廠房的10條生產線則會繼續全力專注生產所有成人裝及中童的WatsMask 口罩。

至於外判生產商的所有口罩材料均全部由WatsMask 廠房提供，其無塵車間及設施亦擁有合規格認證。而我們亦定期巡查外判廠房並密切監督其規格，以確保其厰房及生產線保持高水準。

我們WatsMask 自家廠房每月製造過千萬個口罩，佔我們市場上的供應量大概99%。而外判商製造的幼童裝口罩只佔我們總生產量大約1%，出品的口罩同樣經過相關檢驗，符合相關ASTM認證；而日後我們的自家廠房仍然會負責99%以上的口罩生產。

我們會繼續努力為香港人供應優質口罩，並會為此作出適時相對應部署。無論是自家生產或外判，我們定必恪守高品質的要求，並會一直嚴格監督生産質素，確保無論是外判或是自家廠房，WatsMask口罩的出品都同等優質。

我們謹此冀望疫情早日退卻，讓市民回復正常生活。

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屈臣氏已表示口罩仍為香港製造，所有 WatsMask 口罩的出品同樣優質，相信大家都可放心使用。

屈臣氏WatsMask口罩

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 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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