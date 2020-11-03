【疫市直擊】尖沙咀商場假日人潮重臨　店員：多謝家長帶小朋友出街救市

新冠肺炎疫情緩和，商場人流開始回升。位於尖東的 K11 MUSEA 於 2019 年 8 月開幕，可惜落成後撞正疫情，人流稀疏，生意更不用說。SME.hket 記者近日走訪該商場，有商舖店員透露人流在近日開始回升，家庭客人愈來愈多，亦因此賣高檔用品的商店營業額未見起色。

名牌時裝員店員 Jacky 表示，K11 MUSEA 人流相比上個月上升近 3 成：「新冠肺炎疫情回穩後開始多了人逛街，尤其家庭客愈來愈多，不少年青父母都會帶小朋友在星期六日逛街，但生意較暢旺的還是一些二樓的運動服裝品牌，我們賣的東西始終算是奢侈品，銷路不能跟他們比。」

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▲ 年青父母近期更願意帶小朋友逛商場。

▲ 底層大多都是名店，相較之下二樓較為民生的店舖生意更好。

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K11 MUSEA 毗鄰正正在尖少咀海傍，不少人都趁假日到海傍脫掉口罩吹風。本地手工啤酒品牌「heroes」在 11 月 1 日在商場開設首間實體店，吸引了大量客人， 創辦人羅允山說：「為了慶祝，我們今日以優惠價發售啤酒，特別版啤酒 1 小時更便賣完，過千裝啤酒 3 小時內亦售罄。」他指現在市道其實不差，近期很多餐廳人龍再現，只要阻止第四波疫情爆發，本港營商環境會愈來愈好。

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