【管理Tips】疫情影響公司只能裁員保命？哈佛商學院：預計僅1成企業疫情後能反底

新冠肺炎疫情打擊全球經濟，不少企業傳出裁員消息，財經雜誌《Fortune》統計，60% 企業會在經濟衰退期間停止招聘員工，25% 企業會裁員。然而，這項決定可能影響企業在衰退期後能否跟著市場復甦，快速重回正軌甚至「反底」，或者他們可以考慮購買設備、招聘人才。

企業靠裁員難以有好表現

哈佛商學院針對 1980 年至 1982 年、1990 年至 1991 年和 2000 年至 2002 年 3 個經濟衰退期，對 4,700 間上市公司調查，檢視在衰退期前 3 年、衰退期當年及衰退期後 3 年，公司經營策略與財務表現的關係。

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▲ 大批求職者湧入狹窄的求職市場，企業能夠仔細篩選求職者、與求職者談判，並接觸以往未曾注意的人才。

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調查顯示，依靠裁員撐過衰退期的公司，在衰退期過後，只有 11％ 創造突破性表現。相反，在經濟衰退期間，購買設備、招聘員工的企業，反而在衰退期後快速成長。分析指，因大批求職者湧入狹窄的求職市場，企業有空間仔細篩選求職者、跟求職者談判，並接觸以往未曾注意的人才。

「可轉移技能」成企業新招聘策略

求職網站 Indeed 首席經濟學家 Jed Kolko 表示，儘管目前求職者在網站上搜索職位空缺的次數，已恢復到新冠肺炎疫情前的水平，但幾乎所有行業的職位空缺減少，高薪工作下跌 32%、低薪工作下跌 14%，意味求職者必須十分優秀，才能脫穎而出。

至於企業招聘的策略也應有所轉變，不再受舊有的行業角色局限，而從能力與思維方面尋找人才。企業可以從受新冠肺炎疫情重創的行業，如零售、餐飲、航空等，辨識出求職者的「可轉移技能」（transferable skills），尋找合適的人選。

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