【SME學堂】深圳誠品結業蘇州店更大反而無事？　原因：不是租貴也非完全無客

受新冠肺炎疫情影響，開業未滿兩年的誠品生活深圳店（深圳誠品）早前公告將於今年 12 月 31 日結業，把南山區萬象天地（萬象城）舖位交還業主華潤置地。誠品生活已故創辦人吳清友曾表示，「幸福生活必要存在」，期許誠品深圳店能推廣文創交流，奈何疫情太嚴重決定結業。

誠品生活深圳店是台灣誠品生活開拓蘇州內地市場後第 2 間分店，並於 2018 年敲定合作。該店樓高 6 層，總面積達 3.3 萬平方米，除了誠品直營書店外，亦分租予擁設計、手作、親子、餐飲等商戶。

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▲ 誠品生活深圳店3.3萬平方米獨棟建築，由地下樓層伸延至5樓，共六層空間。

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文創風格與購物城難結合？

深圳誠品生活總面積 3.3 萬平方米，已比 5.6 萬平方米的蘇州誠品細，為何仍做不住？首先，蘇州店是自置物業，深圳店是租用，成本控制較易。更重要的是經營規劃問題。

深圳萬象城主打高端消費、知名食府和名店，除了深圳誠品外，還有小米等品牌進駐。究竟是文創風格與購物難以結合，還是閱讀文化影響客量？事實上，誠品一直分租形式經營，而誠品生活深圳除畫廊、劇場和創作展等外，誠品代理日本手沖咖啡店、毛巾專門店，僅靠賣書商品當然難賺錢，只能透過分租樓面賺取租金差價。

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▲ 誠品生活深圳店，坐落主打高端消費、知名食府和名牌進駐的南山區萬象天地。

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可惜事與願違，管理策略加上新冠肺炎疫情，遊人大減生意差，故趁早離場，正如深圳誠品公告指出「改變營運規劃和腳步」重振旗鼓。

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