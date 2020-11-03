【疫市營商】請人難日本便利店買少見少　拓海外市場成出路

標榜「梗有一間附近」的便利店，因人手招聘困難、經濟等因素，近年在日本數量大減，加上 3 大便利店 7-ELEVEN、FamilyMart 和 LAWSON 近期的營業額大跌，令便利店進入「衰退期」。雖然新冠肺炎疫情令便利店收入大減，但疫情並非行業衰退的主因，以下 2 個原因或成日本便利店數量大減：

(1) 難以招聘員工

據日本政府統計，2019 年的失業人數比 2018 年減少近 4 萬人，下跌至 162 萬人。雖然失業人數減少，但企業需要增加資源及福利吸引這些人應徵，這當然對初期薪金水平不高的行業相對不利。面對招聘困難，便利店不會考慮增加店鋪數目，連要維持原有的 24 小時營業也相對困難。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬【見下頁】

▲ 便利店因人手不足難維持 24 小時營業。

(2) 超市、藥妝店成對手

過去超市、藥妝店行業，風格與便利商店有所不同，但其他行業看到便利商店有優勢，所以紛紛在自己的店鋪内加入「便利商店元素」，如店鋪小型化、增加鮮食等食品種類。

對藥妝店來說，因為這些元素都是增加在他們原有的服務、商品之上，且食品只佔藥妝店營業額約 35%，所以可調低食品售價，藉此吸引便利店顧客轉來光顧，之後再用毛利率較高的醫藥品、化妝品彌補收入。這個策略令食品營業額佔超過 60% 的便利店很難競爭。對消費者而言，藥妝店提供的服務比以往更多元化，自然轉到藥妝店購物。

日本拉麵店破產宗數創新高 原因並非疫情生意差？【見下頁】

▲ 藥妝店產業風格與便利商店有所不同，但其他行業看到便利商店有優勢，所以在自己的店鋪内加入「便利商店元素」

拓展海外市場成出路

面對勞工不足、同行競爭的情況，日本的便利店不斷提出對策。例如日本 7-Eleven 早前拓展海外市場，用 210 億美元收購全美國第二大、擁有 3,900 間便利店的 Speedway。目前 7-Eleven 在日本以外的國家大約有 4 萬多間便利店，估計 2020 年營業額可到達 899 億日圓（約港幣 66 億 5464 萬元）。

▲ 全美第二大便利商店品牌Speedway

疫情影響自動售賣機生意差 BANDAI 推防疫扭蛋把手救市【見下頁】

「東京香蕉」8星期賣出200萬粒朱古力！3 招令消費者乖乖「埋單」【見下頁】

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo﹕shutterstock、Linkedin、松本清