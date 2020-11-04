【疫市營商】Starbucks聖誕紙杯回歸！節日營銷能否挽救品牌利潤？

每年聖誕，星巴克 (Starbucks) 會推出一系列聖誕限定產品。雖然今年受新冠肺炎疫情影響，公司今年第 3 季淨利潤為 3.93 億美元，比去年同期下跌 51.1%。為救市該公司 11 月初已在各地陸續推出聖誕「期間限定」商品，品牌能否靠著今年聖誕的節日營銷挽救公司收入？

推聖誕限定商品 挽救收入

Starbucks 今年推出 3 款冬日限定飲品，包括拖肥果仁脆趣鮮奶咖啡、薑汁鮮奶咖啡及聖誕薄荷朱古力咖啡。至於今年的聖誕紙杯以紅綠配色為主，圖案則是波點、星星、糖果條紋等常見的聖誕元素。Starbucks 日本早前推出聖誕「期間限定」的紅莓芝士蛋糕星冰樂，而星巴克美國早前跟迪士尼合作，在迪士尼樂園售賣以迪士尼角色為設計靈感的聖誕馬克杯（mug）等商品。

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▲ 香港Starbucks今年推出3款冬日限定飲品，包括拖肥果仁脆趣鮮奶咖啡、薑汁鮮奶咖啡及聖誕薄荷朱古力咖啡

節日營銷增加情感關聯 吸引顧客消費

受新冠肺炎疫情影響，星巴克堂食次數大減，但公司的聖誕促銷項目預計會對品牌第 4 季的銷售額和進店客流有一定影響。該公司將經典的白色紙杯更換成「聖誕紅杯」，這種只在聖誕推出的限量紙杯大多以紅色或綠色為主調，有時是極簡的純色設計，有時則印有不少節日的圖案。

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▲ 星巴克與迪士尼推出聖誕聯名杯

此外，聖誕紅杯迎合了節日氣氛，能跟消費者產生情感關聯。星巴克鼓勵顧客自己在紅杯上畫畫創作，這種行為提高了聖誕紅杯在社交媒體的注目，也間接刺激消費者在聖誕期間進店購買更多飲品。

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Photo：Starbucks