【科技自強】「十四五規劃」中央倡科技自主　報告：台灣恐損失逾 1成 GDP

中國日前通過「十四五規劃」，其中以依賴國內經濟為主的「雙循環政策」成為國家為發展目標，並強調國家應實踐科技自立自強。信用保險公司裕利安宜（Euler Hermes）指出，預計在中國行業自主政策下，台灣、馬來西亞、新加坡、泰國和智利，將成為新政策下最大的受害者，其中台灣 GDP（本地生產總值）損失恐超過 10%。

台灣恐損失逾 1 成 GDP

報告指出，中國在全球金融危機以來，在出口方面降低依賴國外市場，入口量則維持穩定。但目前中國提倡的行業自主政策，則是以國內生產滿足內部需求，並希望藉此提升中國製造業基礎，以降低關鍵領域對進口的依賴，政策將損害中國貿易夥伴的利益。其中，台灣、馬來西亞、新加坡、泰國和智利等地區，最有可能在中國行業自主政策下，在中國失去市佔率，估計台灣損失約達 10.3% 的 GDP ，在眾多相關地區最高。

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▲ 裕利安宜指預計，在中國行業自主政策下，台灣將成為新政策下最大的受害者，其GDP損失恐超過10%。

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雖然中國提出科技自主，但裕利安宜預計，中國可能在目前最依賴外國的電子領域，增加對印尼、印度、泰國、墨西哥和智利的直接投資。隨著中國實現技術自主，裕利安宜認為中國在長遠要面對債務上升、企業僵屍化，以及科技發展緩慢的風險。此外，中國的研發開支，相比美國、日本、德國等更依賴政府投資，恐導致盈利、創新能力較弱的國有企業，在政府干預下出現產能過剩和資源配置的問題。

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