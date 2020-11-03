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【科技自強】「十四五規劃」中央倡科技自主　報告：台灣恐損失逾 1成 GDP

業界頭條 10:53 2020/11/03

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中國日前通過「十四五規劃」，其中以依賴國內經濟為主的「雙循環政策」成為國家為發展目標，並強調國家應實踐科技自立自強。信用保險公司裕利安宜（Euler Hermes）指出，預計在中國行業自主政策下，台灣、馬來西亞、新加坡、泰國和智利，將成為新政策下最大的受害者，其中台灣 GDP（本地生產總值）損失恐超過 10%。

台灣恐損失逾 1 成 GDP

報告指出，中國在全球金融危機以來，在出口方面降低依賴國外市場，入口量則維持穩定。但目前中國提倡的行業自主政策，則是以國內生產滿足內部需求，並希望藉此提升中國製造業基礎，以降低關鍵領域對進口的依賴，政策將損害中國貿易夥伴的利益。其中，台灣、馬來西亞、新加坡、泰國和智利等地區，最有可能在中國行業自主政策下，在中國失去市佔率，估計台灣損失約達 10.3% 的 GDP ，在眾多相關地區最高。

中國龍芯董事長胡偉武指別想 5nm 晶片 坦言國內 IT 業基礎薄弱見下頁

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裕利安宜指預計，在中國行業自主政策下，台灣將成為新政策下最大的受害者，其GDP損失恐超過10%。

大陸海鮮公司兼賣晶片拿補貼？中國今年逾1.3萬間企業進軍半導體市場見下頁

雖然中國提出科技自主，但裕利安宜預計，中國可能在目前最依賴外國的電子領域，增加對印尼、印度、泰國、墨西哥和智利的直接投資。隨著中國實現技術自主，裕利安宜認為中國在長遠要面對債務上升、企業僵屍化，以及科技發展緩慢的風險。此外，中國的研發開支，相比美國、日本、德國等更依賴政府投資，恐導致盈利、創新能力較弱的國有企業，在政府干預下出現產能過剩和資源配置的問題。

數碼人民幣未正式推出先有「偽鈔」？ 科技研究員：比真鈔更易造假 商戶易中招見下頁

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Photo：glue works、pexels

撰文 : 廖淑瑩

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