一盒齊十色! Mask Factory 將推 V99X 口罩 小臉專用

口罩工廠表示，新產品 V99 X 系列即將推出。



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口罩工廠新產品 V99 X 口罩，不但採用較少有的 160mm 尺寸，適合小臉人士使用，更打破廠方盒裝單色定律，今次一盒就提供十種顏色口罩，更加吸引。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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