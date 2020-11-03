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屈臣氏WatsMask口罩惹轉生產地疑雲! 屈臣氏由生產商變經銷商?

業界頭條 14:40 2020/11/03

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屈臣氏口罩一直受香港人歡迎，不過最近有網民發現，市售的屈臣氏WatsMask口罩，屈臣氏集團已由「生產商」變成「經銷商」，惹來轉生產地疑雲。有網民更懷疑口罩不是在香港製造。
       
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記者查看手上 8 月購買的屈臣氏 Level 2 WatsMask口罩，確實有「生產商:屈臣氏集團」標示﹔但後來在 10 月購買的屈臣氏 Level 3 WatsMask 口罩，盒上已沒有標明生產商一字，已改為「分銷商:屈臣氏集團」。不過，兩盒口罩也是標明香港製造，用戶可以放心。

屈臣氏口罩

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也有網民懷疑盒上的字眼更改，可能是屈臣氏 WatsMask 口罩更改了生產廠，不是屈臣氏自家生產線生產。記者就此事已向屈臣氏方面查詢，是否生產線有所更改。惟截稿前未有回覆。如屈臣氏有回應，本網會再跟進報道。

記者8月購買的屈臣氏口罩，製造商是屈臣氏集團

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記者10月購買的屈臣氏口罩，已改為「經銷商」是屈臣氏集團

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 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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