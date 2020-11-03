【掃貨良機 】展示口罩製造過程! 優質抗疫產品展 現場香港口罩廠提供減價優惠

香港認証中心 (HKCC) 將於 2020 年 11 月3 至 7 日舉辦名為 『優質抗疫產品』展銷會。藉此將已通過國際標準測試之本地生產或進口優質的防疫產品帶給大眾，包括口罩，酒精搓手液等，應有盡有。同場展出全港最細口罩機，展示口罩製造過程。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

在展中，多間參展商皆提供優惠，例如 MAXProtect 萬寶德 (展位A10) 提供加購優惠，凡購買任何產品, 均可加 $50 換購 1 盒 50 片裝成人天空藍口罩。

▲ 優質抗疫產品展

Medox (展位 A2) 亦推出會場限定優惠，只要購物滿$100，即可獲贈中童口罩乙盒（款式隨機派發）。現場亦有 Medox 口罩以優惠價出售，包括不同款式的幼童口罩，更首度推出獨立包裝口罩散買優惠。廠方表示，於會場發售的獨立包裝口罩，均為市面罕有之款式及圖案，屬於會場限定款式。

▲ E-Max 優質抗疫產品展

【其他內容】 附優惠詳情!劈到出血! 港產 BFCare 驚人優惠! Level 2 獨立裝口罩只售 $10/30個

▲ 優質抗疫產品展

【其他內容】 超劈價促銷! KN95 3D 口罩．平面口罩 售$14.2/50個起!

▲ E-Max 優質抗疫產品展設有口罩生產機

優質抗疫產品展展會詳情

地點: 九龍灣國際展貿中心 - EMax (中央廣場)

日期: 2020年11月3-7日

時間: 11:00-21:00

協辦: 香港口罩及防疫設備協會

【其他內容】 可逐個買! 屈臣氏全新款圖案口罩 迷彩．特別色夾糖式任你揀

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】