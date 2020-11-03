【附購買連結】多款Sanrio可愛圖案口罩 獨立包裝Wishh賣$99/30個 自取運費全免

Wishh Beauty 網店正開售 4 款 Sanrio 可愛圖案口罩。



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Wishh Beauty 表示，即時發售的四款 Sanrio 公仔圖案口罩，包括 :大口仔、XO仔、Kuromi 和 Little twin stars。此口罩採用漸變效果，加上襯色耳帶，設計可愛。Sanrio 口罩支援 BFE≧99/PFE≧95，一盒 30 個，售 $99。

買家可在任何一間 wishh! / Videocom 分店自取口罩，運費全免。

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口罩規格

-成人款尺寸: 175 x 95 mm

-中童款尺寸: 145 x 95 mm

-BFE≧99

-PFE≧95

-一盒30個

-獨立包裝



售價:$99

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▲ Sanrio可愛圖案口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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