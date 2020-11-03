  • 23°C
香港時間 : 20201103日 (二) 02:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【附購買連結】多款Sanrio可愛圖案口罩 獨立包裝Wishh賣$99/30個 自取運費全免

行內熱話 02:43 2020/11/03

分享：

Wishh Beauty 網店正開售 4 款 Sanrio 可愛圖案口罩。
        
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

Wishh Beauty 表示，即時發售的四款 Sanrio 公仔圖案口罩，包括 :大口仔、XO仔、Kuromi 和 Little twin stars。此口罩採用漸變效果，加上襯色耳帶，設計可愛。Sanrio 口罩支援 BFE≧99/PFE≧95，一盒 30 個，售 $99。

買家可在任何一間 wishh! / Videocom 分店自取口罩，運費全免。

其他內容】 附優惠詳情!劈到出血! 港產 BFCare 驚人優惠! Level 2 獨立裝口罩只售 $10/30個

口罩規格

-成人款尺寸: 175 x 95 mm
-中童款尺寸: 145 x 95 mm
-BFE≧99
-PFE≧95
-一盒30個
-獨立包裝

售價:$99 

 口罩購買連結<<< 

其他內容】 超劈價促銷! KN95 3D 口罩．平面口罩 售$14.2/50個起!

Sanrio可愛圖案口罩

其他內容】  可逐個買! 屈臣氏全新款圖案口罩 迷彩．特別色夾糖式任你揀

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

相關文章

【附購買連結】賣一次即絕版! HK-M 天蠍座星空口罩 LV3獨立裝售$99/30個
2020/11/02
【附購買連結】賣一次即絕版! HK-M 天蠍座星空口罩 LV3獨立裝售$99/30個
【附購買連結】ActiveCareMask 聖誔圖案口罩 獨立包裝售 $80/30個
2020/11/02
【附購買連結】ActiveCareMask 聖誔圖案口罩 獨立包裝售 $80/30個
【附購買連結】3E>99% ! 日本SUZURAN 細碼口罩 APITA 售 $119.9/60個
今日
【附購買連結】3E>99% ! 日本SUZURAN 細碼口罩 APITA 售 $119.9/60個
網上購物 著數優惠 Sanrio 口罩

下一篇文章

【附購買連結】3E>99% ! 日本SUZURAN 細碼口罩 APITA 售 $119.9/60個
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【香港零售】小店・奢侈品牌無一幸免？直擊銅鑼灣知名地標倒閉慘況（持續更新）
【香港零售】小店・奢侈品牌無一幸免？直擊銅鑼灣知名地標倒閉慘況（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣