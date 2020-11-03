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中國龍芯董事長胡偉武指別想 5nm 晶片 坦言國內 IT 業基礎薄弱

行內熱話 01:50 2020/11/03

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美國實施「華為禁令」後，令中國晶片生產發展備受各界關注。龍芯中科技術有限公司董事長暨中國中科院計算所總工程師胡偉武早前接受國內傳媒訪問時，坦言國內 IT 業應用雖發達，但基礎薄弱，所以不應盲目追隨美國製作 5nm 晶片的步伐，14nm、28nm 晶片已夠用了。 
      
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日前龍芯中科技術有限公司董事長暨中國中科院計算所總工程師胡偉武接受國內傳媒訪問時，指出國內 IT 業應用雖發達，但基礎薄弱。自改革開放以來國內沒做 CPU、操作系統，依靠美國製造基礎，中國製造應用，而中國 IT 業就是欠缺根基的情況下形成，所以才會面臨今時今日的處境。

胡偉武也提到西方限制同樣愈見精準，故此勸勉中國廠商別想着盲目追隨美國製作 5nm 晶片，14nm、28nm 晶片已夠用了。只因據其判斷，要根本地緩解中國晶片生產製造鏈、材料及設備等皆受制於人的限制，是需要兩個 5 年的努力，而要擺脫美、日及歐洲的依賴，確實是需要時間的。

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