【超市被瘋搶】英國將再封城 4 周 民眾排隊瘋搶廁紙

英國的新冠肺炎疫情再度惡化，英國首相約翰遜宣布英格蘭將於周四（5 日）起再度封城四星期，期間只有出售必需品的商店方能營業，預料措施將會維持至 12 月初。在封城前夕，大批英格蘭民眾外出搶購像廁紙等日用品，導致當地多個超市大排長龍。



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英格蘭周四起實施的「封城令」中有多項限制，當中包括酒吧和餐廳等非必要商店關閉、強制民眾留家，有合理理由者，如工作、運動、購買必需品、服務弱勢群體等，方能出門。是次實施的封城措施難免會引起當地民眾恐慌，所以英格蘭出現了新一輪的搶購潮。

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據當地媒體引述當地民眾 Lorraine Foster 表示，他欲到薩福克郡城市薩德伯里（Sudbury）的超市購買零食慶祝萬聖節，才發現超市外大排長龍。他直指這種情況非常荒謬，認為新一輪的封城措施導致人們變得更加焦慮。

英國兩間大型連鎖超市 Tesco 和 Asda 均表示，現時下判斷民眾是否重回年初的搶購潮仍過早，同時強調超市的商品有足夠的庫存應付需求。而英國第二大連鎖超市 Sainsbury's 亦指，目前公司未有設任何限購令，並強調公司庫存狀況良好，呼籲民眾無需擔心和搶購。

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