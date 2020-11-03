調查：中小企遙距工作資源較弱 易引發資訊保安問題

今年 8 月進行有關遙距工作的調查報告發現，中小企以至大型機構的受訪者中，有 64% 試過遙距工作，數字比去年同期大幅增加，當中比例提升最多的包括教育與培訓行業。

在針對個人層面的調查上，發現有 6 成用戶主要使用視像會議工具，其中近 7 成採用 Zoom，36% 用 Microsoft Teams，大部分會使用多於一個品牌的產品，並在工作過程中大部分使用自己的電腦與智能手機，甚至是流動硬碟或 USB 手指。

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▲ 香港互聯網註冊管理行政總裁黃家偉

中小企：資訊保安重要但不肯投資【見下頁】

香港互聯網註冊管理行政總裁黃家偉指出，受訪者擔心網絡風險與數據保安等問題，技術支援反而屬其次，年內中小企在新冠肺炎疫情下投資遙距工作科技的開支，大部分都在港幣 10 萬元以下。他提醒，只有 55% 個人用戶選擇採用具加密工具的雲端或流動儲存設備，有機會成為遙距工作時洩漏數據。

黃家偉亦發現，39% 中小企業未有為員工提供遙距工作專用硬件，當中更有 59% 受訪中小企，在過去半年內未為此提供與網絡風險相關的培訓，以至新聞資訊更新。面對中小企資源不足的問題，他建議業界到訪與採用，包括 HKCERT 在內跟政府相關的網站與資源，以改善遙距工作與網絡風險控制。

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