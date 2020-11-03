  • 23°C
香港時間 : 20201103日 (二) 10:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

調查：中小企遙距工作資源較弱 易引發資訊保安問題

數碼轉型 10:08 2020/11/03

分享：

今年 8 月進行有關遙距工作的調查報告發現，中小企以至大型機構的受訪者中，有 64% 試過遙距工作，數字比去年同期大幅增加，當中比例提升最多的包括教育與培訓行業。

在針對個人層面的調查上，發現有 6 成用戶主要使用視像會議工具，其中近 7 成採用 Zoom，36% 用 Microsoft Teams，大部分會使用多於一個品牌的產品，並在工作過程中大部分使用自己的電腦與智能手機，甚至是流動硬碟或 USB 手指。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

香港互聯網註冊管理行政總裁黃家偉

中小企：資訊保安重要但不肯投資【見下頁

香港互聯網註冊管理行政總裁黃家偉指出，受訪者擔心網絡風險與數據保安等問題，技術支援反而屬其次，年內中小企在新冠肺炎疫情下投資遙距工作科技的開支，大部分都在港幣 10 萬元以下。他提醒，只有 55% 個人用戶選擇採用具加密工具的雲端或流動儲存設備，有機會成為遙距工作時洩漏數據。

黃家偉亦發現，39% 中小企業未有為員工提供遙距工作專用硬件，當中更有 59% 受訪中小企，在過去半年內未為此提供與網絡風險相關的培訓，以至新聞資訊更新。面對中小企資源不足的問題，他建議業界到訪與採用，包括 HKCERT 在內跟政府相關的網站與資源，以改善遙距工作與網絡風險控制。

零售業總銷貨額跌逾1成　商會：政府應加碼助中小企數碼轉型救亡【見下頁

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 陳裕邦

相關文章

【疫市營商】轉身快著數大？疫情下中小企淡市掘出生機
2020/09/20
【疫市營商】轉身快著數大？疫情下中小企淡市掘出生機
【疫市營商】中小企向銀行申請「百分百擔保貸款」時 3大要點免踩地雷
2020/10/12
【疫市營商】中小企向銀行申請「百分百擔保貸款」時 3大要點免踩地雷
數碼轉型 疫情 網絡保安 貸款融資 新冠肺炎疫情 在家工作 智能手機

下一篇文章

【逆市加薪】料明年平均加薪9萬元以上！兩大資安技能最有「錢途 」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【香港零售】小店・奢侈品牌無一幸免？直擊銅鑼灣知名地標倒閉慘況（持續更新）
【香港零售】小店・奢侈品牌無一幸免？直擊銅鑼灣知名地標倒閉慘況（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣