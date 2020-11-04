【SME學堂】「倒數日曆」套裝更勝福袋！1 個價錢滿足消費者揭秘心理促銷

▲ 英國 Liberty 「倒數日曆」套裝早早已售罄。

一晃眼 2020 年已到尾聲，將要迎接聖誕節，即使有新冠肺炎疫情影響，商家也要部署盡最後努力做生意。舉例，知名品牌會在聖誕節前的「將臨期」（約指 11 月 30 日最近的星期日起至聖誕節）推出「倒數日曆（Advent Calendar）」套裝，商家藉著這種類似「福袋」的產品，讓消費者按倒數日子打開「神秘禮物」獲得喜悅感，達到促銷效果。

「倒數日曆」通常由各種試用裝合併而成，份量較正常產品小，但顧客通常會選購套裝產品，因 １ 個價錢可試用多種商品，消費者感覺很划算；包裝設計也會每年更換吸引消費者。

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▲ YSL 聖誕 2020 「倒數日曆」套裝。套裝，同樣印上數字供顧客倒數。

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此外，部分時尚品牌推出的聖誕倒數日曆設限量形式發售，消費者對「期間限定」、「限量」等詞會令他們覺得非買不可；加上商家會透過傳媒率先發布「倒數日曆」，如通常香水品牌的會是一系列香水旅行裝和試用裝，護膚品品牌則是整套精選護膚品，幫助消費者認識體驗公司產品，有利吸引消費者長期光顧。

▲ 英國香水品牌 Penhaligons 「倒數日曆」套裝。

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