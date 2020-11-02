【酒店屈蛇】Staycation 群組待大爆發? 30 港人酒店「屈蛇」除口罩賀萬聖節

香港近日開始出現 Staycation 相關的染疫個案，令人擔憂第四波疫情會即將爆發。有網民就發現，有 30 人疑似在萬聖節期間，於酒店房「屈蛇」開 Party，更直接截圖公審，引起網民熱議。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

網民在討論區出帖，指發現有女網民在 IG 上分享合照。從照片可見，似乎有 30 多人違規在酒店屈蛇並開多人萬聖節派對。更甚者，相中人全部都沒有戴口罩。現時，涉事港女已刪除相關合照。

▲ Staycation 30 人酒店「屈蛇」除口罩賀萬聖節

有網民留言，質疑酒店應該知道有人違規屈蛇但並沒有阻止。畢竟，住客入住時需登記，加上有閉路電視，酒店沒有可能對情況毫不知情。所以，有網民推測酒店或「隻眼開隻眼閉」縱容事件發生。據衛生防護中心指出，現時香港已出現 3 宗涉及酒店 Staycation 初步確診個案。包括一名 26 歲曾到銀鑛灣海景渡假樂園 Staycation 的女士，還有同行的男友人及一名男親戚。食物及衞生局局長陳肇始就於電台節目表達擔憂，並呼籲市民自律。

【其他內容】 可逐個買! 屈臣氏全新款圖案口罩 迷彩．特別色夾糖式任你揀

【其他內容】 附優惠詳情!劈到出血! 港產 BFCare 驚人優惠! Level 2 獨立裝口罩只售 $10/30個

▲ Staycation 30 人酒店「屈蛇」除口罩賀萬聖節