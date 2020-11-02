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【酒店屈蛇】Staycation 群組待大爆發? 30 港人酒店「屈蛇」除口罩賀萬聖節

行內熱話 18:22 2020/11/02

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香港近日開始出現 Staycation 相關的染疫個案，令人擔憂第四波疫情會即將爆發。有網民就發現，有 30 人疑似在萬聖節期間，於酒店房「屈蛇」開 Party，更直接截圖公審，引起網民熱議。 
      
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網民在討論區出帖，指發現有女網民在 IG 上分享合照。從照片可見，似乎有 30 多人違規在酒店屈蛇並開多人萬聖節派對。更甚者，相中人全部都沒有戴口罩。現時，涉事港女已刪除相關合照。

Staycation 30 人酒店「屈蛇」除口罩賀萬聖節

有網民留言，質疑酒店應該知道有人違規屈蛇但並沒有阻止。畢竟，住客入住時需登記，加上有閉路電視，酒店沒有可能對情況毫不知情。所以，有網民推測酒店或「隻眼開隻眼閉」縱容事件發生。據衛生防護中心指出，現時香港已出現 3 宗涉及酒店 Staycation 初步確診個案。包括一名 26 歲曾到銀鑛灣海景渡假樂園 Staycation 的女士，還有同行的男友人及一名男親戚。食物及衞生局局長陳肇始就於電台節目表達擔憂，並呼籲市民自律。

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Staycation 30 人酒店「屈蛇」除口罩賀萬聖節

撰文 : 梁綺文

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