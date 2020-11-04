【SME學堂】善用科學助銷情！刺激體內激素引發顧客購買慾

商家推銷新產品時，通常會以消費者的年齡、性別、興趣等不資訊分隔市場，鎖定目標客戶。但顧客有時瘋狂血拼、有時卻緊守銀包，代表同一消費者可能因個人經濟狀況甚至心情轉變購物模式。要刺激消費者長期購買慾，僅僅調整價格或產品並不足夠，商家還可以有技巧刺激消費者腦內的 3 種激素，引發他們的購物慾。

(1) 引發搶購的血清素

血清素是人體內平衡各種激素的神經傳導物質。當焦慮感產生時，大腦容易出現血清素分泌不足的情況，使腎上腺素等衝動性賀爾蒙，影響大腦判斷能力，讓人容易被煽動，做出衝動的行為。一般市務學認為消費者會在需求明確時才出手購物，但會影響血清素分泌的銷售手法，如限時搶購、期間限定，透過「時間壓力」引發消費者焦慮，導致血清素分泌減少，使大腦變得激進、不加思考便出手購買。待焦慮感減退後，才會發現自己其實沒有需要搶購產品，但商家已「袋袋平安」。

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(2) 令人上癮的多巴胺

多巴胺是大腦的獎酬系統，當我們進行具有不確定性的風險行為，或體驗新事物時，大腦會分泌多巴胺（Dopamine）產生刺激的快感。一般市務推銷人員認為，顧客消費後得不到預期體驗或服務，以後便不會想再購買相同商品。但會影響多巴胺分泌的銷售手法，如網上遊戲，一開始先讓玩家購入功能普通的角色，並提供付費解鎖新功能選項，令玩家每消費 1 次就可獲得新體驗。每次升級，大腦便會分泌多巴胺，一旦玩家陷入新事物帶來快感的循環，便不會在乎升級新功能是否抵玩，形成購物成癮的狀態。

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(3) 養出粉絲的催產素

催產素（Oxytocin） 會在他人試圖與我們建立人際關係時分泌，產生幸福的親密感。以影響催產素的消費手法而言，給予消費者預期外的贈品作為招徠，或會員優惠等，建立具排他性的銷售手法，能讓消費者與賣方產生人際連結，促使催產素分泌、產生好感，讓消費者不自覺偏袒賣方，失去客觀評價產品的能力。無論男女都會分泌催產素，但因催產素會受雌激素影響，平均而言，女性催產素的分泌量多於男性，更容易接受這種行銷手法。

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