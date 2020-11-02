【附購買連結】ActiveCareMask 聖誔圖案口罩 獨立包裝售 $80/30個

香港口罩廠 ActiveCareMask 早前已預告將推出聖誔口罩，現在廠方已提供開售詳情。



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ActiveCareMask 今次發售的聖誔口罩有6 款，分別有成人和中童尺寸。一盒 30 個，全獨立包裝售 $80/30個。買家即時可以在官網購買。

▲ ActiveCareMask 聖誔圖案口罩

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▲ ActiveCareMask 聖誔圖案口罩

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ActiveCareMask 口罩

-成人（175mm x 95mm）

-中童（148mm x 95mm）

-每盒30個裝

-BFE 達到 98% 以上

-PFE 達到 99% 以上

-三層外科口罩

-香港製造

▲ ActiveCareMask 聖誔圖案口罩

▲ ActiveCareMask 聖誔圖案口罩

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▲ ActiveCareMask 聖誔圖案口罩

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▲ ActiveCareMask 聖誔圖案口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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