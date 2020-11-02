【附購買連結】ActiveCareMask 聖誔圖案口罩 獨立包裝售 $80/30個

下一篇文章
【附購買連結】賣一次即絕版! HK-M 天蠍座星空口罩 LV3獨立裝售$99/30個
香港口罩廠 ActiveCareMask 早前已預告將推出聖誔口罩，現在廠方已提供開售詳情。
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】
ActiveCareMask 今次發售的聖誔口罩有6 款，分別有成人和中童尺寸。一盒 30 個，全獨立包裝售 $80/30個。買家即時可以在官網購買。
【其他內容】 可逐個買! 屈臣氏全新款圖案口罩 迷彩．特別色夾糖式任你揀
【其他內容】 附優惠詳情!劈到出血! 港產 BFCare 驚人優惠! Level 2 獨立裝口罩只售 $10/30個
ActiveCareMask 口罩
-成人（175mm x 95mm）
-中童（148mm x 95mm）
-每盒30個裝
-BFE 達到 98% 以上
-PFE 達到 99% 以上
-三層外科口罩
-香港製造
口罩購買連結<<<
【其他內容】台灣製造 Medicom Premier Soft 口罩 藥房平售 $88/50個
購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】
撰文 : 張文啟